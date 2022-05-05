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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Муринский школьник стал призёром Всероссийской олимпиады школьников по технологии

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Стали известны итоги Всероссийской олимпиады школьников по технологии, финал которой состоялся в Казани. В возрастной группе среди учащихся девятых классов победительницей стала Анна Лушникова из Гатчинской школы № 1.

Призерами заключительного этапа по технологии стали одиннадцатиклассница Большеколпанской школы Гатчинского района Елена Мошкина, а также ученики 10 классов – Елизавета Михайлова из Сельцовской школы Волосовского района и Андрей Смирнов из Муринского центра образования № 1.

Всего в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по технологии участвовали 228 старшеклассников из 72 регионов России. Ленинградскую область представляли 11 ребят.

На фото Марины Федечкиной: Андрей Смирнов с учителем технологии Андреем Евгеньевичем Бучниковым. Школьник подготовил для конкурса проект «Хозяин тайги»

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