Муринский школьник стал призёром Всероссийской олимпиады школьников по технологии

Стали известны итоги Всероссийской олимпиады школьников по технологии, финал которой состоялся в Казани. В возрастной группе среди учащихся девятых классов победительницей стала Анна Лушникова из Гатчинской школы № 1.

Призерами заключительного этапа по технологии стали одиннадцатиклассница Большеколпанской школы Гатчинского района Елена Мошкина, а также ученики 10 классов – Елизавета Михайлова из Сельцовской школы Волосовского района и Андрей Смирнов из Муринского центра образования № 1.

Всего в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по технологии участвовали 228 старшеклассников из 72 регионов России. Ленинградскую область представляли 11 ребят.

На фото Марины Федечкиной: Андрей Смирнов с учителем технологии Андреем Евгеньевичем Бучниковым. Школьник подготовил для конкурса проект «Хозяин тайги»