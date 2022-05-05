Молодых дизайнеров приглашают к участию в конкурсе «Идеи и воплощение»

Всеволожская межпоселенческая библиотека проводит конкурс дизайна библиотечного пространства «Идеи и воплощение», результаты которого должны повысить роль библиотеки как социокультурного учреждения, придать новый импульс её развитию, привлечь читателей всех возрастов.

Немаловажный момент: конкурс поможет молодым дизайнерам заявить о себе, откроет для них новые профессиональные возможности. С этой целью к участию приглашаются студенты, обучающиеся по специальностям архитектура, дизайн и смежных областей. Свои проекты могут представить, впрочем, все жители Всеволожского района независимо от возраста и образования. Причем рассматриваться будут как индивидуальные, так и коллективные проекты.

Участник должен представить разработку дизайн-проекта трех нежилых помещений Всеволожской межпоселенческой библиотеки: Всеволожской детской библиотеки – ул. Ленинградская, д. 19, к. 1; Всеволожской городской библиотеки № 1 – ул. Лубянская, д. 2, кв. 2; Всеволожской городской библиотеки № 3 – ул. Верхняя, д. 4, кв. 42.

Конкурсные работы принимаются с 20 апреля по 23 мая 2022 года.

Победители будут награждены дипломами и памятными призами. Победивший проект будет реализован. Информацию по вопросам организации конкурса можно получить по телефону: 8 (813-70) 31-928.