Отчетный концерт хореографического ансамбля «Надежда» прошел во Всеволожске

Большой концерт лауреата международных, российских и областных фестивалей, образцового детского коллектива хореографического ансамбля «Надежда» состоялся 30 апреля во Всеволожском ЦКД.

Как всегда, зрителей, пришедших на концерт, просто окатила лавина энергии, как только приоткрылся занавес. С первых аккордов музыки, с первых отточенных движений, которые демонстрируют даже самые маленькие танцоры. Симбиоз хореографии и актерского мастерства, продуманной драматургии и тщательной работы над костюмами и есть тот неповторимый оригинальный стиль, который сделал «Надежду» не просто известным во Всеволожском районе коллективом, но и лауреатом многих международных фестивалей. Каждый номер представляет собой мини-спектакль, воплощенный педагогами, хореографами и костюмерами ансамбля.

Это только на первый взгляд кажется, что можно легко и красиво выступить на сцене. Умеешь танцевать – выходи и удивляй зрителя. На самом деле все не так. Техника, пластика, тонкое чувство музыки, синхронность и правильные движения оттачиваются на бесконечных репетициях.

– Приятно видеть, как танцоры стараются, – делится впечатлениями основатель коллектива Людмила Атласова. – Это большой труд и заслуга художественного руководителя Наталии Винюковой и всего коллектива. В «Надежде» собрался коллектив единомышленников, которые болеют душой за общее дело. Приятно, когда выпускники приходят и участвуют в концертах. Очень важно, что в ансамбле есть преемственность поколений. Младшие дети видят перед собой пример и стремятся стать такими же яркими артистами, как старшие ребята. Заметно, что ребята, свободно танцуя на сцене, получают от своей работы большое удовольствие.

Отметим, что в школе-студии при ансамбле дети получают восьмилетнее хореографическое образование, осваивают предметы: ритмику и танец, классический танец, народно-сценический танец, историю балета. И в этом простой секрет успеха «Надежды»: чтобы на высоком уровне исполнять сложные номера, необходима по-настоящему хорошая хореографическая подготовка.

Ирэн Овсепян

Фото Светланы Усик

Статью о концерте читайте в газете «Всеволожские вести»