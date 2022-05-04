В поселке Дубровка обезвредили минометную мину

За первые дни мая специалисты-взрывотехники ОМОН «Бастион» Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области более десяти раз выезжали на обследование подозрительных предметов.

Несколько вызовов были связаны с обнаружением снарядов времен Великой Отечественной войны. Один из таких боеприпасов был найден и во Всеволожском районе.

Так, на берегу реки Нева в районе посёлка Дубровка, в одном километре от Ладожского моста, группа разминирования изъяла для уничтожения миномётную мину калибром 81 мм. Специалисты транспортировали снаряд на специализированный полигон для дальнейшего уничтожения.

Напомним, что при обнаружении снарядов военного времени необходимо немедленно сообщить специалистам (телефон дежурной части Росгвардии по СПб и ЛО +7 (812) 246-44-70). Даже старые и полусгнившие мины имеют потенциальную опасность, и самостоятельная утилизация может обернуться трагедией.

Фото ГУ Росгвардии по СПб и ЛО