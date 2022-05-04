В Ленобласти за апрель 2022 года было зафиксировано более 200 ландшафтных пожаров

С 26 апреля на территории лесного фонда Ленинградской области объявлен пожароопасный сезон. По уточнённым данным, в связи с расположением вблизи лесных массивов в Ленинградской области считаются подверженными опасности лесных пожаров 148 населённых пунктов, 39 лагерей отдыха, 61 садоводство и один энергетический объект.

Сейчас в области работает 71 пожарная станция различного типа, где могут привлечь к тушению огня в общей сложности около 2,3 тысячи единиц техники.

В прошлом году на территории области было ликвидировано 423 лесных пожара: 90% из них произошло по вине людей, которые неосторожно обращались с огнём.

Поэтому после объявления пожароопасного сезона требуется соблюдать строгие правила. Разводить костёр в лесу не разрешается. Статистика показывает, что очень редко люди дожидаются, когда костёр потухнет полностью. Также на землях лесного фонда и в прилегающих к ним территориях нельзя использовать мангалы и любые другие конструкции для приготовления блюд на открытом огне и углях.

Если вы являетесь собственником земли, то вам необходимо вовремя убрать с участка сухую растительность. При этом на землях лесного фонда, в населенных пунктах и прилегающих территориях запрещено сжигание мусора и выжигание травы.

Следует иметь в виду, что уже в апреле 2022 года в области было зафиксировано 200 ландшафтных пожаров. Все они были вовремя погашены. Но это тяжёлый труд. Например, надолго запомнится пожар, который произошёл в июле 2021 года в Волосовском районе. Он разгорелся, кстати, не по вине человека, а в результате сухой грозы. Видеорегистратор зафиксировал, как молния пробила сосну, стоящую на острове посередине болота. Это было отдалённое место, куда трудно пробиться технике, а пешком идти около пяти километров. И первыми на борьбу вышли лесничие. В течение 40 минут они руками носили вёдра с водой. Потом к ним присоединились профессиональные пожарные, которые боролись с огнём более суток.

Во избежание подобных случаев пожарная охрана предупреждает: если вы заметили возгорание в лесу, сразу звоните по телефону 908-91-11 или на всероссийскую горячую линию, отслеживающую состояние лесов (телефон 8 (800) 100-94-00).

В заключение добавим, что в мае наиболее пожароопасная ситуация ожидается на 9 и 10 число. Это будут праздничные дни, многих людей потянет на пикники, а синоптики обещают до 10 – 15 градусов тепла и отсутствие осадков. В таких условиях особенно высок риск возгорания прошлогодней сухой подстилки.

Что же касается лета, то оно будет не таким жарким, как в прошлом году. Температура ожидается ближе к норме, а в июле-августе даже немного ниже нормы. Синоптики прогнозируют частые кратковременные дожди. Но это не освобождает леса от возгораний.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото из архива «В.в.»