Всеволожский район готовится к празднованию 9 Мая

Муниципальные образования Всеволожского района делятся планами будущих торжеств. Некоторые мероприятия пройдут немного раньше памятной даты, но главные праздничные программы готовятся ко Дню Победы, 9 мая.

Главное районное мероприятие «Ради жизни на земле» состоится во Всеволожске, на Румболовской горе и парке Песчанка. Однако другие города и поселки не остаются в стороне: жителей района ждут концерты и спектакли, аттракционы и танцевальные площадки, выставки военной техники и полевые кухни. Ищите афишу своего поселения в нашей подборке.