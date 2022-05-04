О газете Контакты Для рекламодателей Закупки

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Всеволожский район готовится к празднованию 9 Мая

0 Комментариев

Муниципальные образования Всеволожского района делятся планами будущих торжеств. Некоторые мероприятия пройдут немного раньше памятной даты, но главные праздничные программы готовятся ко Дню Победы, 9 мая.

Главное районное мероприятие «Ради жизни на земле» состоится во Всеволожске, на Румболовской горе и парке Песчанка. Однако другие города и поселки не остаются в стороне: жителей района ждут концерты и спектакли, аттракционы и танцевальные площадки, выставки военной техники и полевые кухни. Ищите афишу своего поселения в нашей подборке.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. Город Всеволожск смотрит в будущее с оптимизмом
  2. Подрастают будущие архитекторы города
  3. Всеволожск смотрит в будущее
  4. Игорь Тонин: «Нужно уметь объединить сердца»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code