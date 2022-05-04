Батальон в кокошниках пройдет по Дороге жизни

Замечательную акцию придумала основатель бренда «Патриотка» Татьяна Домбровская. В нынешнем году 9 Мая акцию «Бессмертный полк» украсит батальон в кокошниках. Девушки в стиле «а ля рус» будут победно шествовать по Дороге жизни.

Акция привлекла внимание медиа, о ней заговорили во многих российских городах. К инициативе уже присоединилась девушки в Сочи и Ростове.

– Может патриотизм передаваться через моду? – говорит Татьяна Домбровская. – Конечно да! Сейчас бум популярности у национального головного убора. На Чемпионате мира по футболу болельщики скупали кокошники пачками – не только как сувенир, но и с намерением носить. Тогда многие сидели в кокошниках прямо на трибунах стадионов.

Предпринимательница рассказала, что на Руси во многих семьях кокошник передавался по наследству. По стоимости этот головной убор мог приравниваться к целому хозяйству и даже дому. Такое ценное украшение нередко брали в аренду на свадьбы или важные торжества.

– Все знают, что такое кокошник, но мало кто его видел вживую – по большей части, только в музеях и за стеклом. Расширить представление людей о старинном русском костюме – еще один мой мотиватор. Для этого я веду блог в социальных сетях, где рассказываю о кокошниках, делаю подборки винтажных иллюстраций, выкладываю фотографии музейных предметов и свои работы, – делится Татьяна Домбровская.

– Идея акции – возрождение культурной идентичности, поднятие духа нашего народа, – говорит депутат города Всеволожска, участница акции Полина Попова. – Почему мы выбрали кокошники? Потому что это исконно русский головной убор. Он напоминает нам о несгибаемой силе духа наших предков.

Возможно, со временем кокошники бренда «Патриотка» станут визитной карточкой нашего района, и о всеволожских кокошниках заговорят наравне с тульским самоваром, ивановским текстилем или павлово-посадскими платками.

Ирэн Овсепян

Фото представлено Татьяной Домбровской