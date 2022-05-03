Рахьинский Дом культуры отметил 95-летний юбилей

Рахьинский Дом культуры, уютно расположившийся на площади посёлка городского типа, со стороны кажется величавым островком спокойствия. Но стоит войти в его двери, моментально погружаешься в атмосферу творческой суеты, вдохновения, праздника и красоты.

В далёком 1927 году строительство очага культуры и досуга в рабочем поселке Рахья проводилось силами трудящейся рабочей молодежи торфопредприятия «Ириновское» и имело высокий статус ударной молодежной стройки. Деревянный трехэтажный клуб с многочисленными колоннами имел сложную архитектурную конструкцию. При открытии клуб назвали в честь 10-летия Октября, долгое время он являлся визитной карточкой поселка.

В довоенном клубе часто проводились партийные и комсомольские собрания, торжественные мероприятия, праздники. В 1941–1945 годах клуб продолжал работать для нужд населения, а после победы в Великой Отечественной войне здесь снова ожила художественная самодеятельность.

После капитального ремонта в 1963 году большую часть деревянных элементов демонтировали, обшивка белым кирпичом придала зданию более современный вид, а внутренние помещения стали просторнее. Клуб получил название Дома культуры.

В 2014 году Дом культуры был включен в региональную программу капитального ремонта, рассчитанную на три года. За это время внешний вид и внутреннее убранство Дома культуры преобразилось до неузнаваемости. Теперь это светлое современное здание, котое, без натяжки, можно навать центром культурной жизни Рахьинского поселения.

Сегодня а стенах Дома культуры и на открытой площадке проходят десятки праздников и концертов, встреч и посиделок. Только за 2021 год Рахьинским Домом культуры проведено 131 мероприятие.

Свой внушительный юбилей дом культуры отметил праздничным вечером, на котором выступили талантливые коллективы Рахьинского поселения. Были сюрпризы-поздравления и от коллективов из Санкт-Петербурга: на сцене дома культуры выступили группа «Джига-Дрыга», Георгий Рябов с иллюзионным шоу и Дмитрий Васильев с электрическим шоу для детей.

Подготовил Владимир Шемшученко