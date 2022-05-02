Жители Всеволожского района могут присоединиться к акции «Красная гвоздика»

Всероссийская благотворительная акция «Красная гвоздика» стартовала 21 апреля и продлится до 22 июня. За это время любой желающий может приобрести в сетевых магазинах или онлайн-площадках специальный значок, а собранные от продажи средства пойдут на адресную помощь ветеранам Великой Отечественной войны.

Акцию проводит благотворительный фонд «Память поколений». Яркие значки в форме гвоздики делают из нескольких материалов – плотного картона, металла и фетра.

– Значок «Красная гвоздика» – это символ благодарности ветеранам Великой Отечественной войны. Символ того, что мы помним и гордимся, – отмечают представители благотворительного фонда.

Отметим, что фонд помогает ветеранам всех войн и конфликтов, в которых принимала участие наша страна. За 7 лет оказана помощь почти 17 000 ветеранам по всей стране на сумму порядка 2,2 миллиарда рублей.

Фото фонда «Память поколений»