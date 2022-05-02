В Янино в 2023 году откроется новый детский сад

ГК «Ленстройтрест» сообщила о начале подготовительного этапа работ на площадке нового детского сада в голландском квартале «Янила». Социальный объект на 175 детей планируется сдать в эксплуатацию в августе 2023 года.

«На текущий момент мы завершили рабочее проектирование и приступили к подготовительному этапу – площадка обеспечивается временными сетями, устанавливаются бытовые помещения для рабочих, возводятся временные дороги и ограждающий забор. Активная фаза строительства объекта начнется ближе к лету», – уточнил Артем Орешко, директор по строительству ГК «Ленстройтрест».

В оформлении трехэтажного детского садика общей площадью 3291 кв. м будут использованы мотивы из советского мультфильма «Винни Пух». Фасады здания, как и жилые корпуса квартала, станут яркими и запоминающимися.

В здании разместятся 8 групп, рассчитанных на детей всех детсадовских возрастов. В каждой из помещений будут свои раздевалка, туалет, спальня, групповая и буфетная зоны. Предусмотрены отдельные залы для музыкальных и спортивных занятий, кухня, прачечная, медицинский кабинет. На закрытой прилегающей территории застройщик оборудует площадки с теневыми завесами, зоны для отдыха и игр.