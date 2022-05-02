В центре «Ладога» прошел слет юных пожарных

13 школьных команд региона показали свое мастерство 26 апреля на первом этапе областного слета-конкурса дружин юных пожарных в центре «Ладога».

Ребята увлеченно и с азартом приступили к поставленным задачам: презентации визитной карточки, выступлении агитбригады, создании стенгазеты на тему «Будни ДЮПа». Кроме того в этот день прошла викторина на знание правил пожарной безопасности и истории пожарной охраны, а также задания по строевой подготовке и оказанию первой помощи пострадавшему.

– Для меня самым интересным этапом была «строевая», а вот самое сложное задание – это было оказание первой медицинской помощи. Несмотря на то, что мы работали с простым манекеном, тревога все равно присутствовала, – делится впечатлениями Анастасия Красникова, командир «Прометеев» Кудровского центра образования № 1.

На протяжении всего дня ребят поддерживали и подбадривали их педагоги-наставники. Кто-то шутками, кто-то шоколадками, кто-то хорошим мотивационным монологом помогали своим подопечным не падать духом, не терять концентрацию и верить в свою победу.

– Они у меня умнички, я их всегда хвалю и знаю, что они способны на многое. Даже если мы не займем призового место, я все равно буду гордиться своими ребятами, – рассказывает Татьяна Акопян, руководитель дружины юных пожарных «Прометей». – Наша команда существует всего год, но все это время мы регулярно занимались, тренировались, изучали теорию, и вот теперь готовы проверить свои силы на практике.

Как рассказала организатор мероприятия Мария Алексеева, педагог-организатор центра «Ладога», это только первая часть слета-конкурса. Впереди ребят ждут еще подъем по штурмовой лестнице, преодоление полосы препятствия и надевание боевой одежды, но все это будет в середине мая на втором этапе. Именно тогда и будут выявлены лидеры.

– Проигравших на слете не может быть априори, – отмечает Сергей Бахтин, – здесь будут участники-победители и просто участники. Ведь хотя это и конкурс-слет, но еще это и отличная возможность научиться чему-то новому. Поэтому даже те, кто не займут призовые места, получат нужные и полезные знания, которые не дадут им считать себя проигравшими.

Отметим, что по итогам слетов команда-победитель межрегионального этапа вместе со своим сопровождающим получает путевку в профильную смену в лагерь «Орленок».

Алена Слободчикова

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