Во Всеволожском районе прошел танцевальный конкурс «Феерия»

Более двадцати красочных номеров исполнили коллективы Всеволожского района на районном фестивале-конкурсе «Феерия», который прошёл 29 апреля в КДЦ «Южный». Мероприятие было посвящено Международному дню танца.

Участие в конкурсе приняли коллективы из Всеволожска, посёлка им. Морозова, Кузьмолово, Сертолово и других поселения района. Все они не раз достойно выступали на разных конкурсах и занимали призовые места. Солидное жюри отметило, что уровень конкурсантов достаточно высокий и очень сложно было выбрать самых лучших.

– Победа, безусловно, окрыляет, вселяет уверенность, – отметил президент общественной федерации искусств и председатель жюри Ралиф Шакиров. –Танцевальные коллективы Всеволожского района держат хорошую планку – номера выверенные, танцоры пластичны и хорошо чувствуют друг друга на сцене. Однако самое главное в танце – это любовь к движению и свобода самовыражения. С этим у ребят, как я вижу, тоже все в впорядке.

Первыми на сцене выступили малыши. В красивых белых костюмах с огромными черными крапинками коллектив «Арлекино» из Кузьмоловской школы искусств исполнил танец «101 далматинец». Задорный номер приятно впечатлил зрителей, и ребят громкими апплодисментами.

Коллективы сменяли на сцене друг друга, мастерски исполняя танцы разных народов. Все срывали бурю оваций. И если за кулисами казалось, что дети волновались и переживали, то во время выступления им удалось мастерски скрыть свое волнение.

Ирэн Овсепян

Фото Антона Ляпина