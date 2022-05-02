Во Всеволожском районе по заявкам жителей проводят исследования качества воды в колодцах

В рамках проекта «Сто источников воды Ленинградской области» проходит изучение воды, потребляемой жителями. Целью мероприятия является создание общедоступной базы данных о качестве источников в различных районах области.

Вода исследуется по 15 показателям: цветность, мутность, запах, рН, общая минерализация, общая жёсткость, перманганатная окисляемость, концентрация сульфатов, аммония, нитратов, фосфатов, хлоридов, железа, марганца. Некоторые химические показатели могут свидетельствовать об опасности бактериального загрязнения.

На основании этих проб можно сделать выводы о качестве воды, возможности использования в быту, а также дать рекомендации по подбору фильтров. Тесты проводятся на основании опыта, полученного в экологических лагерях и экспедициях в Курортном районе и на Ладожском озере.

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАЯВКАМ ЖИТЕЛЕЙ

В декабре 2021 г. был произведён химический анализ воды из колодца в Ключевом переулке (источник 035).

Результаты исследования были неожиданными, поэтому я заказал повторный анализ в другой лаборатории и подтвердил первоначально полученные результаты. В воде обнаружилось содержание соединений марганца в 10 раз выше предельно допустимой концентрации. При постоянном поступлении в организм человека соединения марганца оказывают неблагоприятное воздействие на здоровье. Необходимо отметить, что марганец поступает в воду при вымывании горных пород, т.е. источник марганца – природный.

Протокол с результатами размещён возле колодца и в социальной сети «ВКонтакте». Публикация вызвала большой интерес у жителей Всеволожска, и поступили заказы на исследование воды в других колодцах.

В январе этого года я выезжал к другим колодцам и источникам воды во Всеволожске:

Всеволожск, колодец на углу Колтушского шоссе и пр. Герцена (источник 052)

Запись об этом исследовании: https://vk.com/wall-206846636_103

Всеволожск, колодец «Источник жизни» (источник 053)

Запись об этом исследовании: https://vk.com/wall-206846636_104

Всеволожск, колодец на Набережной ул. (источник 059)

Запись об этом исследовании: https://vk.com/wall-206846636_107

Всеволожск, колодец на ул. Красная Поляна (источник 060)

Запись об этом исследовании: https://vk.com/wall-206846636_108

Всеволожск, колодец на Западной ул., 31 (источник 061)

Запись об этом исследовании: https://vk.com/wall-206846636_109

Всеволожск, колодец на пр. Герцена, 11 (источник 062)

Запись об этом исследовании: https://vk.com/wall-206846636_110

Всеволожск, колодец на Баркановской ул. (источник 063)

Запись об этом исследовании: https://vk.com/wall-206846636_111

Все перечисленные колодцы содержат воду хорошего качества, показатели находятся в пределах допустимых значений, соединения марганца отсутствуют. Если у Вас есть интерес к участию, вступайте в группу Сто источников воды Ленинградской области и оставляйте заявку на участие в проекте.

Анатолий Мельник, преподаватель химии, лаборант химического анализа 2 разряда, инициатор и исполнитель мероприятия «Сто источников воды Ленинградской области»