Серп и молот на километровом столбе Дороги жизни восстановлен

Памятный километровый столб № 24 Дороги жизни, установленный у поселка Рахья, отремонтирован. Работы по реставрации изувеченного вандалами памятника завершились, как и планировалось, очень оперативно. Символ героизма защитников Родины, сражавшихся против нацизма, восстановлен до Дня Победы в Великой Отечественной войне.

О произошедшем в середине апреля акте вандализма сразу уведомили СУ СК РФ по Ленобласти и прокуратуру 47-го региона. Были организованы проверки, преступников, причастных к произошедшему, разыскивают.