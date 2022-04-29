О газете Контакты Для рекламодателей Закупки

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Серп и молот на километровом столбе Дороги жизни восстановлен

0 Комментариев

Памятный километровый столб № 24 Дороги жизни, установленный у поселка Рахья, отремонтирован. Работы по реставрации изувеченного вандалами памятника завершились, как и планировалось, очень оперативно. Символ героизма защитников Родины, сражавшихся против нацизма, восстановлен до Дня Победы в Великой Отечественной войне.

О произошедшем в середине апреля акте вандализма сразу уведомили СУ СК РФ по Ленобласти и прокуратуру 47-го региона. Были организованы проверки, преступников, причастных к произошедшему, разыскивают.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. Срок за звонок
  2. Волонтер – связующее звено
  3. Он последний солдат батальона
  4. Тревога по звонку

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code