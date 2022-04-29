От укусов клещей в Ленобласти уже пострадали 123 человека

Не успела установится по-настоящему тёплая погода, а в больницы 47-го региона уже поступило 123 сообщения об укусе человека клещами. В том числе пострадали 30 детей.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, из 49 клещей, отправленных на исследование, был обнаружен один носитель клещевого энцефалита, 10 – иксодового клещевого боррелиоза, еще два клеща могли заразить человека моноцитарным эрлихиозом.

Случаи нападения были зафиксированы во всех районах 47-го региона, в том числе и Всеволожском. Отметим, что на территориях парков и скверов уже проводятся мероприятия по противоклещевой обработке. Кроме того, специалисты обрабатывают специальным раствором лесопарковые зоны и популярные места отдыха.

Владельцам частных домой также рекомендовано проводить акарицидную обработку на территории своего участка. Любителям отдыха на природе советуют пользоваться репеллентами и проводить регулярные осмотры и самоосмотры, чтобы избежать присасывания клещей. Внимание следует уделять и домашним животным – даже обработка специальными препаратами не даёт 100% защиты от присасывания клеща.

Напомним, что клещи являются переносчиками множества болезней. Одна из самых опасных – клещевой энцефалит. Эффективной мерой профилактики данного заболевания является соответствующая вакцинация.