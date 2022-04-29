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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Ленобласти 6 мая открывается сезон навигации для маломерных судов

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С 6 мая в Ленинградской области открывается навигация для маломерных судов. Главам администраций муниципальных образований региона рекомендовано осуществить мероприятия, направленные на безопасную эксплуатацию маломерных судов на водоемах общего пользования. 

Как сообщает пресс-служба областного правительства, дата открытия навигации подвижна и напрямую зависит от погодных условий. Инспекторы ГИМС призывают судоводителей не выходить на воду при плохой погоде, особенно в крупные водоемы региона.

Кроме того, существует ряд несложных правил безопасности, которые помогут избежать трагедии. Так, водитель и пассажиры маломерного суда должны быть одеты в спасательные жилеты. Не стоит нырять прямо с катера или лодки, выставлять руки за борт на ходу или вставать в это время на борт или сидения. Категорически запрещено пользоваться плавсредством в нетрезвом виде, превышать нормы грузоподъемности, выходить на воду при наличии неисправностей.

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