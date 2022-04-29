Во Всеволожске открылось новое здание прокуратуры

Во Всеволожске 29 апреля состоялось торжественное мероприятие, посвящённое открытию нового здания Всеволожской городской прокуратуры. Аккуратное трехэтажное здание разместилось на Всеволожском проспекте, дом 3.

В торжественном открытии приняли участие прокурор Ленинградской области Сергей Жуковский, начальник управления по Северо-Западному федеральному округу Нелли Солнышкина, ветераны, руководство и работники прокуратуры Ленинградской области, глава администрации района Андрей Низовский, председатель Совета депутатов г. Всеволожска Станислав Богдевич и другие официальные лица

В исполнении духового оркестра прозвучал гимн России, и к присутствующим обратился прокурор Ленинградской области Сергей Жуковский:

– Уважаемые коллеги, я знаю, как долго вы ждали нового дома для городской прокуратуры. Надеюсь, что работать в новых, чистых, светлых и просторных кабинетах будет комфортнее. Поздравляю вас с новосельем и желаю успехов в вашей сложной, кропотливой работе!

Под барабанную дробь Жуковский С.А. и Солнышкина Н.Е. перерезали красную ленточку, и к присутствующим на правах хозяина обратился Всеволожский городской прокурор Дмитрий Игоревич Смирнов:

– Благодарю вас за поздравления и напутственные слова! В этот праздничный для всех день не стоит говорить о проблемах, а скорее необходимо рассмотреть их как задачи, которые стоят перед нами. Их много, они сложные, но безусловно наш новый дом будет только мотивировать нас к повышению качества работы и достижению результатов.

Также в этот день в честь празднования 300-летия российской прокуратуры медалью «300 лет прокуратуре России» и памятными подарками была награждена Екатерина Пырьева.

Отметим, что Всеволожская городская прокуратура была основана в 1930-х годах, после многократного территориального передела районов, примыкающих к Ленинграду. Все это время городская прокуратура стояла на страже Закона и интересов жителей района.

Подготовил Владимир Шемшученко

Фото Антона Ляпина