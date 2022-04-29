Автопробег «Никто не забыт, ничто не забыто» проехал по дорогам Всеволожского района

28 апреля состоялся автопробег «Никто не забыт, ничто не забыто», посвященный 77-й годовщине освобождения от фашистских захватчиков. Маршрут автопробега прошёл по территории Кировского и Всеволожского районов.

Акция была организована Законодательным собранием Ленинградской области. В мероприятии приняли участие парламентарии ЗакСа ЛО, ветераны, активисты, представители общественных движений и политический партий 47-го региона.

«Сегодняшнее мероприятие – это очередная возможность вспомнить воинов и защитников Ленинградской области, которые, не жалея сил и здоровья, сражались с немецкими захватчиками, а также поддержать тех, кто прямо сейчас делает всё ради мирной жизни. Подрастающее поколение должно знать историю, должно знать, каким трудом ковалась Победа в тылу и на полях сражений, должно сохранить и приумножить то, что было создано их дедами и прадедами», – рассказал депутат областного парламента Александр Перминов.

В этом году, кроме традиционного возложения цветов у музея «Прорыв блокады Ленинграда», состоялась акция «Знай наших» в поддержку военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине.

После посещения Диорамы и Панорамы «Прорыв» участники пробега отправились в деревню Кобона, где возложили цветы к мемориалу «ГАЗ АА Полуторка» и посетили музей «Кобона: Дорога жизни». Завершился автопробег торжественно-траурным митингом и возложением венков и цветов в посёлке Дубровка Всеволожского района.