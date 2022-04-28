Подведены итоги детского конкурса творчества «Пасхальные узоры»

В рамках Всеволожского районного фестиваля православной культуры 27 апреля во Всеволожской детской школе искусств им. М.И. Глинки подвели итоги конкурса детского декоративно-прикладного творчества «Пасхальные узоры».

Участниками конкурса в этом году были 140 обучающихся из 17 учреждений Всеволожского района от 6 до 16 лет. Они представили работы на темы: «Пасхальные христианские сюжеты», «Светлое Христово Воскресение — дела благочестия, милости и благотворения», «Семейный праздник Пасхи», «Традиции Пасхальной (Светлой недели)» «Пасхальные дары и поздравления к Пасхе».

Многие из этих работ можно посмотреть в Центре культуры и досуга Всеволожска и Культурно-досуговом центре «Южный», а также в выставочном зале Детской школы искусств.

После краткого вступительного слова члена жюри конкурса, настоятеля храма Богоявления Господня п. Разметелево иерея Сергия (Ломакина), который поблагодарил администрацию района и депутатов г. Всеволожска за многолетнюю поддержку традиционного конкурса, началась церемония награждения победителей, украшенная замечательными концертными номерами обучающихся и преподавателей Всеволожской школы искусств и выступлениями поэтов и авторов-исполнителей литературно-музыкального объединения «Родник».

Владимир Шемшученко

Фото Антона Ляпина