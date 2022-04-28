Мурино стал самым густонаселенным городом Ленобласти

Город Мурино, который буквально несколько лет назад считался деревней, в 2022 году был признан самым большим по численности населения городом Ленинградской области.

Рейтинг по количеству зарегистрированных жителей составляло Управление Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и 47-му региону. Представленные подсчеты сделан на 1 января 2022 года.

Согласно приведенным данным, Всеволожский район насчитывает четыре крупных города. Возглавляет рейтинг Муринское городское поселение, которое насчитывает 90,5 тысячи жителей, а сам город Мурино – более 89,6 тысячи. Второе место за Всеволожским городским поселением (76,9 тысячи жителей) и городом Всеволожск (76,6 тысячи жителей). Третье место занимает Сертоловское городское поселение (61,7 тысячи человек) во главе с городом Сертолово (61,2 тысячи человек). Немногим отстает самый крупный город Заневского поселения Кудрово (54,4 тысячи жителей).

Всего же во Всеволожском районе проживает более 506,2 тысячи человек.