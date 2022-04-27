Жители Всеволожского района выбирают проекты будущего благоустройства

Полным ходом идет голосование за дизайн-проекты территорий, которые планируется благоустроить в будущем году по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды».

Всеволожский район не первый год участвует в федеральном проекте. Совместно с жителями были отобраны общественные и дворовые территории, наиболее нуждавшиеся в благоустройстве, и созданы современные и комфортные пространства для жизни и отдыха. В этом году народное голосование выбрало шесть проектов благоустройства: «Нижний парк» во Всеволожске; сквер «Спортивный» в Кудрово; сквер у спортивной школы в Янино-1; «Энколово парк» в Бугровском поселении; Озерный парк в Новом Девяткино и второй этап благоустройства Графской улицы в Мурино.

Целый месяц дизайнеры разрабатывали проекты благоустройства, лучшие из которых вошли в финальное голосование. Теперь жителям поселений предстоит выбрать понравившийся проект.

Проголосовать может любой житель Ленинградской области старше 14 лет на странице 47.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте муниципалитета, а также через приложение волонтеров, которые сопровождают голосование в общественных местах всех муниципалитетов-участников.