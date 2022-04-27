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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские педагоги стали лауреатами областного педагогического конкурса

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Ленинградский областной институт развития образования подвел итоги конкурсов среди педагогов.

В конкурсе «Лучшие практики наставничества» лауреатом стала учитель биологии Муринского центра образования № 2 Бабич Юлия Михайловна.

Екатерина Игоревна Зуброва, учитель географии Сертоловской гимназии и Евгения Олеговна Остревная, воспитатель Агалатовского ДСКВ № 1, стали лауреатами областного конкурса профессионального педагогического мастерства в номинациях «Учитель года» и «Воспитатель года».

Все педагоги прошли двухэтапные испытания, продемонстрировав высокие профессиональные качества и отличную методическую подготовку. Поздравляем всеволожских учителей! Желаем дальнейших успехов в их благородном труде.

Фото Всеволожского районного методического центра

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