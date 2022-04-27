Во Всеволожске прошла ярмарка вакансий

Около двух десятков компаний собрала ярмарка вакансий Всеволожского района. Ее цель – выстраивание эффективных отношений между работодателями и соискателями.

– Ситуация на рынке труда стабильная, – говорит руководитель центра занятости Всеволожского района Анастасия Серова. – Предусмотрены меры поддержки для работодателей и соискателей. Среди них субсидии на обучение сотрудников по временным и общественным работам. Все они направлены на повышение заинтересованности руководителей на сохранение персонала.

Сейчас в базе данных более семи тысяч вакансий. На учете находится чуть больше 1,5 тыс. соискателей. Уровень безработицы составляет 0,4%. Однако на этот показатель влияет близость к Санкт-Петербургу. Все чаще на биржу труда обращаются жители Всеволожского района, которые работали в Петербурге и из-за последних событий попали под сокращение.

– Три недели назад я остался без работы, – говорит специалист высокого уровня 40-летний Антон. – Предприятие наше в стадии банкротства из-за санкций. У меня двадцатилетний стаж. Был инженером-конструктором, главным специалистом, менеджером, заместителем генерального директора на разных предприятиях и транспортно-логистических компаниях. Я окончил Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого механико-машиностроительный факультет. Ищу работу по специальности. Зарплату хотелось бы в пределах 150 тысяч рублей.

По словам Анастасии Серовой, ключевое преимущество ярмарок вакансий в том, что люди могут напрямую обговорить с работодателями условия труда. Такая практика помогает решить большинство вопросов «на месте», экономя время на звонки и собеседования.

Ирэн Овсепян

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