Во Всеволожске пройдет районная сельскохозяйственная ярмарка

Ежегодная сезонная ярмарка запланирована на 14 и 15 мая. Сотни предпринимателей с самой разной продукцией разместятся на Юбилейной площади и частично на Всеволожском проспекте.

В прошлом году весенняя ярмарка радовала разнообразием как вкусных, так и полезных товаров. Многие дачники Всеволожского района уже открывают сезон, а значит, самое время закупиться саженцами сортовых деревьев, необычных цветов и растений по выгодным ценам.

– На ярмарку собираемся пойти всей семьёй, – поделилась планами жительница Всеволожска Любовь Павлова. – В прошлом году приобрела саженцы груши и яблони из хорошего питомника, деревья отлично прижились. Продавца запомнила, надеюсь, что в этом году снова приедет.

Отметим, что традиционно на ярмарке лучшую продукцию представляют районные сельскохозяйственные гиганты, индивидуальные предприниматели и крестьянско-фермерские хозяйства из разных уголков Ленинградской области, а также гости из других регионов и даже стран.