Елена Ваенга выступит во Всеволожске на праздничном концерте 9 Мая

Администрация Всеволожского района поделилась программой праздничного мероприятия «Ради жизни на земле», которое запланировано во Всеволожске в День Победы.

Так, 9 мая в 11.30 на Юбилейной площади состоится торжественное открытие празднования 77-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

В 12.00 начнется шествие Бессмертного полка по маршруту: Всеволожский проспект (от Юбилейной площади) по Колтушскому шоссе до мемориального комплекса на Румболовской горе (10 км Дороги жизни).

В 13.00 на Румболовской горе пройдет торжественно-траурная акция «Память поколений», которая завершится возложением венков и цветов к могилам павших солдат.

В 13.30 неподалеку, в общественном пространстве «Парк Песчанка» (ул. Садовая, 43), начнется концертная программа «На солнечной поляночке» с участием творческих коллективов Всеволожского района. Будут работать полевая кухня, выставка военной техники, аттракционы и фудкорты.

В 16.30 откроется танцевальная площадка «В городском саду играет…» (в амфитеатре парка).

В 19.00 – Всероссийская минута молчания.

19.10 выступит государственный оркестр русских народных инструментов «Метелица».

20.00 – выступление Алены Мальцевой и группы «Ярмарка».

В 21.00 выступит эстрадная певица Елена Ваенга.

Завершится мероприятие в 21.55 праздничным фейерверком.