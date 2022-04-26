В Дубровке прошел районный фестиваль «Березовый сок»

В минувшую субботу, 23 апреля, накануне Светлого Христова Воскресения, в поселке Дубровка прошел седьмой по счету районный фестиваль «Березовый сок».

Сценическая площадка фестиваля развернулась в Невском лесопарке, на высоком берегу Невы. Десятки прославленных народных коллективов и молодых творческих объединений, детские студии и эстрадные ансамбли, поэты, вокалисты, танцоры и чтецы съехались сюда, чтобы порадовать друзей своим творчеством. Широка география фестиваля – в Дубровке собрались самодеятельные артисты со всех уголков Всеволожского района.

Описывать великолепное исполнение песен и музыки, чтение пронзительных стихов, трогательные выступления юных участников фестиваля – дело неблагодарное. Это надо видеть, это надо слышать. И очень жаль, что на празднике было не так много зрителей.

А ведь кроме яркого, душевного концерта, на фестивальной площадке была развернута выставка рисунков воспитанников Детской школы искусств Всеволожского района на тему «Березка белоствольная», работали сувенирные лавки с предметами декоративно-прикладного искусства, торговые палатки. В программе были анонсированы также разнообразные мастер-классы, в том числе и по добыче березового сока, и традиционная «Битва сиропов».

Правда, на момент нашего посещения фестиваля главный его символ – березовый сок – был представлен скромным столиком с несколькими канистрами напитка и бутылочками с сиропами, приготовленными на его основе. Прибытие главного вдохновителя праздника – председателя клуба любителей березового сока Алексея Грибина – ожидалось к финалу, которого мы, каюсь, не дождались. Холодный пронизывающий ветер с Невы погнал нас дальше, по нашим журналистским делам, но в душе еще долго звучали отзвуки фестивального эха.

В завершение хочется отметить отличную организацию фестивального дня. Напомним читателям, что учредителем фестиваля «Березовый сок» является администрация Всеволожского района, а общее руководство осуществляет отдел культуры. Непосредственно проведением праздника подлинного народного творчества занимались специалисты Культурно-досугового центра «Южный», за что им низкий поклон.

Все было на высшем уровне – и ведущие, и концертная программа. И даже работающая полевая кухня оказалась очень кстати – огненно-горячая солдатская каша согрела и участников, и гостей праздника в этот солнечный, но такой холодный и ветреный день.

«Фестиваль – это еще одна прекрасная возможность сплотить наши творческие силы, – отметила в комментарии для «Всеволожских вестей» начальник отдела культуры администрации Всеволожского района Дарья Воробьева. – Символ России – белая береза, символ весны и пробуждающейся жизни – березовый сок. Хочу пожелать всем, кто приехал на славную дубровскую землю, здоровья, сил, удачи и вдохновения. С праздником весны вас и с наступающим Днем Победы!

Светлана Завадская

Фото Александра Ольховского