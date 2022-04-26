В больницы Всеволожского района поступило новое оборудование

Токсовская больница получила три новых аппарата ультразвуковой диагностики по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Два аппарата уже установлены в поликлинике Нового Девяткино и еще один – в амбулатории в Буграх.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в ближайшее время в больницу поступит еще пять аппаратов УЗИ. «Это оборудование, отвечающее всем требованиям современной диагностики. Думаю, пациенты ощутят скорость и точность результатов», – прокомментировал он.

Новые аппараты после поставки будут распределены в медицинские учреждения в Новом Девяткино, Буграх, Мурино и Токсово.

Программа модернизации первичного звена здравоохранения доказала свою эффективность. В Ленинградской области по ней строится три поликлиники в быстрорастущих районах ― в Мурино, Кировске и Новоселье. Также большой статьей расходов программы стало обновление оборудования в первичном звене ― флюорографов, маммографов, аппаратов КТ, рентген-установок и УЗИ-аппаратов.

С 2022 года программа модернизации первичного звена получила статус федерального проекта и вошла в состав нацпроекта «Здравоохранение».