Во Всеволожске прошла памятная акция «Помни Чернобыль!»

Сегодня, 26 апреля, на Румболовской горе во Всеволожске у мемориала «Помни Чернобыль!» прошла памятная акция, посвящённая Международному дню памяти погибших в радиационных авариях.

В мероприятии приняли участие делегации городских и сельских поселений Всеволожского района, почетные гости, ликвидаторы аварии на Чернобыльской атомной электростанции, учащиеся средних образовательных школ и патриотических молодёжных организаций района.

К собравшимся на площади обратились заместитель главы районной администрации по социальному развитию Светлана Хотько, председатель Всеволожской районной общественной организации «Союз Чернобыль» Владимир Флорян, член общественной организации «Союз Чернобыль г. Сертолово», подполковник инженерных войск Сергей Никифоров, председатель благотворительной общественной организации «Милосердие и забота о детях Чернобыля» – Наталья Моргун и другие.

Прозвучала литературно-музыкальная композиция «Помни Чернобыль!» в исполнении вокально-хорового ансамбля «VOICE» и актёрской студии «Анима», и в небо взлетели белые голуби, символизирующие память о жертвах Чернобыльской катастрофы, после чего настоятель храма Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жизни, протоиерей отец Роман (Гуцу) провёл панихиду.

Присутствующие почтили память «чернобыльцев» минутой молчания и возложили памятные венки и живые цветы к мемориалу «Помни Чернобыль».

Начальник отдела культуры района Дарья Воробьёва и директор Всеволожской детской школы искусств Людмила Беганская наградили участников конкурса детского рисунка «Живи, Земля!». Ну и, конечно же, была ароматная гречневая каша из полевой кухни!

Не пожалеем здесь добрых слов в адрес администрации района и общественных организаций, которые из года в год проводят столь значимые акции, служащие не только сохранению памяти людской, но и деятельному воспитанию патриотов нашей страны.

Напомним, что 36 лет назад, 26 апреля 1986 года когда в 1 час 23 минуты на реакторе № 4 Чернобыльской атомной электростанции прогремел взрыв. Несколько сотен работников и пожарных в течение 10 дней ликвидировали пожар. Мир окутало облако радиации… На эту беду откликнулась вся страна. Более 200 тысяч человек в те страшные дни не за страх, а за совесть предотвращали катастрофу мирового масштаба.

Владимир Шемшученко

Фото Антона Ляпина