Уровень безработицы в Ленинградской области составил 0,4%

Ситуация на рынке труда Ленинградской области стабильная. Несмотря на турбулентность в экономике, с начала нынешнего года уровень безработицы в регионе снизился, а число вакансий увеличилось.

Правда, за последние две недели в полку безработных прибыло. Как откровенно отметила председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алла Астратова, на 1 февраля на учете было 3,6 тысячи граждан, а сейчас, по самым свежим данным, – 4196. Но, несмотря на это, уровень безработицы держится в пределах 0,4%.

– Сейчас в области простаивают или на неполном рабочем дне всего 40 предприятий, – рассказала эксперт. – К месту отметить, что в регионе 33 тысячи объектов, где трудятся 15,7 тысячи человек. Что касается роста числа безработных, то он произошел за счет жителей близлежащих к Петербургу районов Ленобласти.

Как отметила Алла Астратова, в последнее время стало больше обращений от тех жителей Ленинградской области, которые трудились в Санкт-Петербурге.

– К нам уже обратились беженцы из Украины, – отметила руководитель комитета. – На сегодняшний день в Ленинградскую область приехало чуть больше 900 человек. В консультационных центрах службы занятости они могут получать всю необходимую информацию относительно трудоустройства. Мы организовали ярмарки вакансий, куда ежедневно приезжают работодатели и проводят собеседования.

Ирэн Овсепян