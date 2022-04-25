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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В школах Ленобласти вводят церемонию поднятия флага

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Учебную неделю в региональных школах планируют начинать с поднятия российского флага и исполнения гимна. Сегодня, 25 апреля, торжественная церемония чествования символов государства прошла в Муринском центре образования №2. Честь поднять флаг выпала ученикам седьмого кадетского класса центра.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в мае к инициативе подключатся и другие школы региона. Мероприятия станут еженедельной традицией в образовательных учреждениях.

Отметим, что предложение ввести подобную традицию в школы страны озвучил министр просвещения РФ и поддержал лично Президент России Владимир Путин. Мероприятия станут весомым вкладом в патриотическое воспитание молодежи и призваны формировать гордость и уважение к государственным символам.

Фото пресс-службы администрации ВМР

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