В Ленобласти стартовал фестиваль детского творчества «Мы в ответе за тех, кого приручили»

Сегодня, 25 апреля, стартовал прием заявок на участие в фестивале детского и юношеского творчества «Мы в ответе за тех, кого приручили». Мероприятие проводит управление ветеринарии Ленинградской области среди юных ленинградцев от 5 до 18 лет.

Как сообщает пресс-служба управления ветеринарии, фестиваль будет проходить в шести номинациях: эстрадный вокал, хоровое пение, театральная постановка, современный танец, эстрадный танец, современная хореография. Творческие выступления должны соответствовать теме фестиваля и популяризировать бережное отношение к домашним и безнадзорным животным, а также защиту, помощь, ответственность, любовь и сострадание к братьям нашим меньшим.

В I этапе участники записывают видео творческого номера и публикуют его на общедоступных интернет-ресурсах и социальных сетях. Заявки и творческие выступления принимаются до 1 августа по электронной форме https://forms.gle/4Whf2y6oPEhNHNrQA . Следить за новостями и ознакомиться с положением можно на сайте и социальных сетях Управления ветеринарии ЛО.

Оглашение результатов фестиваля пройдет 1 сентября. Победители заочного тура приглашаются к торжественному участию в Гала-концерте, который состоится 30 сентября.