В Ленобласти пройдут масштабные субботники

Сотрудники всех комитетов администрации Ленинградской области будут приводить в порядок общественные территории, мемориалы, берега рек и озер. Присоединиться к уборке могут все желающие, а самые креативные и активные смогут побороться за победу в конкурсе субботников.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, массовые субботники пройдут в два этапа. До майских праздников планируется провести уборку на территории памятных мест и мемориальных комплексов. Затем порядок наведут в общественных пространствах: парках, скверах, набережных, детских и спортивных площадках. Подробнее с местами и временем проведения субботников можно ознакомиться на интерактивной карте https://lenobl.ru/ru/subbotnik/

Кроме того, среди борцов за чистоту и порядок проведут тематический конкурс. Условия участия просты – разместить на своей странице в соцсетях фото с субботника с хештегом #СубботникКоманда47. Авторов самых интересных публикаций поощрят призами.