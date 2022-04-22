Пристань надежды для безработных

Ситуация на рынке труда Ленинградской области стабильная. Несмотря на турбулентность в экономике с начала нынешнего года уровень безработицы в регионе снизился. Число вакансий – увеличилось. Данные, прямо скажем, утешительные.

– Правда за последние две недели в полку безработных прибыло, – откровенно отметила председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алла Астратова. – На первое февраля на учете было 3, 6 тыс. граждан, а сейчас, по самым свежим данным, – 4196. Но уровень безработицы в 0,4 % остается прежним. Сейчас в области простаивают или на неполном рабочем дне всего 40 предприятий. К месту отметить, что в регионе 33 тыс. объектов, где трудятся 15,7 тыс. человек. Что касается роста числа безработных, то он произошел за счет жителей близлежащих к Петербургу районов Ленобласти.

Как отметила Алла Астратова, в последнее время стало больше обращений от тех жителей Ленинградской области, которые трудились в Санкт-Петербурге. Вот он миграционный маятник!

– К нам уже обратились беженцы из Украины, – отметила руководитель комитета. – На сегодняшний день в Ленинградскую область приехало чуть больше 900 человек. В консультационных центрах службы занятости они могут получать всю необходимую информацию относительно трудоустройства. Мы организовали ярмарки вакансий, гарантированные собеседования, куда ежедневно приезжают работодатели.

Ирэн ОВСЕПЯН