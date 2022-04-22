Национальной королевой красоты Всеволожского района стала  Елизавета Безверхая

В КДЦ «Южный» выбрали национальную красу Всеволожского района. Первое место и звание самой обаятельной и привлекательной завоевала 32-летняя Елизавета Безверхая.

Думаете, чтобы стать самой красивой обязательно нужно иметь параметры 90х60х90 и позировать по подиуму в бикини? А вот и нет. Достаточно обладать острым умом, следовать традициям, иметь гармоничный внутренний мир и уметь вкусно готовить. Именно этими параметрами руководствовалось строгое жюри конкурса «Национальная краса Всеволожского района – 2022». За первое место соревновались шесть красоток.

В рамках мероприятия девушки демонстрировали незаурядную находчивость и грамотную речь, дефилировали в национальных нарядах, рассказывали о традициях своего народа и демонстрировали творческие способности.

– У нас многонациональная страна, где проживают русские, белорусы, армяне, узбеки, таджики и представители разных народов, – говорит полномочный представитель Чувашского национального конгресса в Ленинградской области и Санкт-Петербурге Валериан Гаврилов. – Праздник интересен тем, что на конкурсе можно узнать много интересного о традициях народов, которые представляют конкурсантки. Такие соревнования помогают нам стать ближе друг к другу. Живем рядом друг с другом, но порой не ведаем о талантах и особенностях разных народов. Проведение вот таких конкурсов в игровой форме лучше впитывается и воспринимается населением.

– Считаю, что красота души – самое важное и светлое, что украшает женщину, она отражается и на внешнем облике, – говорит советник губернатора по межнациональным отношениям Владимир Михайленко. – И, пожалуйста, не путайте наше мероприятие с конкурсом красоты! Это возможность показать свой народ, национальность во всем величии. Такие праздники способствуют объединению.

Ирэн Овсепян

Фото Антона Ляпина