О газете Контакты Для рекламодателей Закупки

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Национальной королевой красоты Всеволожского района стала  Елизавета Безверхая

0 Комментариев

В КДЦ «Южный» выбрали национальную красу Всеволожского района.  Первое место и звание самой обаятельной и привлекательной завоевала   32-летняя Елизавета Безверхая.

Думаете, чтобы стать самой красивой обязательно нужно иметь параметры 90х60х90 и позировать по подиуму в бикини? А вот и нет. Достаточно обладать острым умом, следовать традициям, иметь гармоничный внутренний мир и уметь вкусно готовить. Именно этими параметрами руководствовалось строгое жюри конкурса «Национальная краса Всеволожского района – 2022». За первое место соревновались шесть красоток.

В рамках мероприятия девушки демонстрировали незаурядную находчивость и грамотную речь, дефилировали в национальных нарядах, рассказывали о традициях своего народа и демонстрировали творческие способности.

–  У нас многонациональная страна, где проживают русские, белорусы, армяне, узбеки, таджики и представители разных народов, – говорит полномочный представитель Чувашского национального конгресса в Ленинградской области и Санкт-Петербурге Валериан Гаврилов. –  Праздник интересен тем, что на конкурсе можно узнать много интересного о традициях народов, которые представляют конкурсантки. Такие соревнования помогают нам стать ближе друг к другу. Живем рядом друг с другом, но порой не ведаем о талантах и особенностях разных народов. Проведение вот таких конкурсов в игровой форме лучше впитывается и воспринимается населением.

– Считаю, что красота души – самое важное и светлое, что украшает женщину, она отражается и на внешнем облике, – говорит советник губернатора по межнациональным отношениям Владимир Михайленко. – И, пожалуйста, не путайте наше мероприятие с конкурсом красоты! Это возможность показать свой народ, национальность во всем величии. Такие праздники способствуют объединению.

Ирэн Овсепян

Фото Антона Ляпина

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. Растет популярность Кубка Белоусова
  2. Судьбы ее лоскутное шитье
  3. Он последний солдат батальона
  4. «О том, чего не купишь ни за какие деньги»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code