Лучик Света из Гарболово

Как известно, до Бога высоко, а до царя далеко – куда идти простому сельскому жителю со своими проблемами, нуждами и чаяниями? Правильно, к местному депутату – человеку, которому люди оказали высокое доверие представлять свои интересы в органах власти. Именно таким человеком для своих односельчан стала Светлана ДУНДУКОВА – в 2019 году она вошла в совет депутатов Куйвозовского сельского поселения и с тех пор окончательно погрузилась в общественную работу. Окончательно – потому что и до избрания в законодательный орган местной власти она много времени посвящала решению насущных проблем своей родной деревни Гарболово. В преддверии Дня местного самоуправления мы встретились со Светланой Владимировной и попросили её немного рассказать о себе и своей депутатской деятельности.

Решила стать медиком

«Родилась и выросла я в военном городке в деревне Гарболово, – говорит Светлана Владимировна. – Всю жизнь здесь живу, всех знаю, и все знают меня.

Активную жизненную позицию занимала всегда – и в пионерской организации не просто «состояла», и комсомол застала – в школе была комсоргом. Но то, что я когда­нибудь стану народным депутатом – это и присниться мне не могло!».

Светлана Владимировна с детства мечтала связать свою жизнь с медициной – и на это у нее была своя причина. «Когда мне было 7 лет, на свет появилась младшая сестра, – вспоминает моя собеседница. – К сожалению, девочка родилась с заболеванием, а что такое для семьи ребенок­инвалид, могут понять только те, кто прошёл это испытание. Была надежда на лечение, но его результаты оказались не такими, каких ожидали мы. Помню, мама плакала, а я ей говорила – вот вырасту, выучусь на доктора и обязательно вылечу сестренку».

К моменту окончания школы Света твердо решила стать врачом. Но страна рухнула в пучину 90­х – работы не было, а тем, кто ещё где­то числился, задерживали, а то и вовсе не выплачивали зарплату. В селе эти проблемы чувствовались ещё острее. Тянуть шесть лет студентку медицинского вуза семье было не по силам.

«Решила поступать в медучилище – делится Светлана Владимировна. – Там и учиться недолго, и подработать можно было. В общем, получила диплом медицинской сестры и направление в Токсовскую больницу. Кстати, сразу после окончания училища я вышла замуж за нашего, местного парня, тоже из военной семьи. Вместе мы уже более 30 лет».

Токсовская больница стала для юной медсестры настоящей школой жизни, там она прошла все этапы профессионального становления, расширила свои практические навыки, стала высококлассным специалистом.

«Условия работы, конечно, оставляли желать лучшего, но в стране тогда во многих сферах царила разруха. Я благодарна судьбе за бесценный опыт работы под руководством Галины Васильевны Соломатовой, этой удивительной женщины с поистине золотым сердцем. Она своим примером вдохновляла нас на самоотверженный – в прямом смысле этого слова – труд».

«Хотелось какого-то роста»

Новое тысячелетие ознаменовалось для Светланы Владимировны переходом на новую работу. Хотелось какого­то роста, развития, более широкого применения знаний и навыков.

«Приехала я из своей деревни на Финляндский вокзал, – вспоминает она. – Стою, как витязь на распутье: налево пойдешь – в детскую областную больницу попадешь, направо – в Военно­медицинскую академию. Что­то подтолкнуло меня пойти направо, возможно – какой­то внутренний зов, я ведь все­таки из военной семьи и всю жизнь прожила в военном городке. Вот так в 2000 году я поступила на работу в ВМА им. Кирова и тружусь там по сей день».

Без отрыва от работы Светлана Владимировна окончила педагогическое отделение ЛГУ им. Пушкина по специальности биология, дальше следовало пройти переквалификацию – и можно было занимать должность врача­лаборанта. Но судьба распорядилась иначе.

«Тяжело заболела мама, – рассказывает Светлана. – Все силы, все время, свободное от работы, я отдавала уходу за самым родным человеком, мы все боролись за каждый месяц, каждый год её жизни. Девять лет мама жила с диагнозом, не оставляющим надежды, и болезнь в конце концов ее у нас забрала».

Уход близкого человека, при всей боли и тяжести утраты, стал для Светланы Владимировны возвратом к себе самой, к её активной жизненной позиции.

«Пока болела мама, все проблемы для меня отошли на второй, третий, десятый план, – делится моя собеседница. – Когда её не стало, я словно впервые оглянулась вокруг, увидела, как неприглядно выглядит наша деревня, в каких ужасных условиях живут люди в военном городке.

Есть у нас несколько домов, построенных еще в 30­е годы прошлого века, – обветшалые, много десятилетий не видевшие ремонта, пораженные грибком и плесенью, со сгнившими внутренними перекрытиями. Жить в них не просто неприятно – опасно для жизни. И я начала обращаться в разные инстанции. В местной администрации мне объяснили, что это имущество Минобороны, и вести на этих объектах хозяйственную деятельность они не имеют права. Тогда я вступила в переписку с военными чиновниками. Нет, я не жаловалась, не требовала – я хотела узнать, что мы, простые люди, можем сделать для улучшения качества своей жизни? И касалось это не только жилых домов, но и благоустройства деревни в целом».

«Кто, если не я?»

Жители Гарболово давно знали Светлану Владимировну как неравнодушного, отзывчивого и сердечного человека. По­соседски обращались, когда нужно было сделать назначенные инъекции, поставить капельницу, да и просто померить давление. И теперь увидели в своей соседке настоящую заступницу, защитницу своих прав. В этой борьбе за качество жизни у нее появилось немало единомышленников.

«Когда мне предложили баллотироваться кандидатом в депутаты местного совета, я, честно говоря, была в шоке – рассказывает Светлана Владимировна. – Но люди, наши люди мне сказали – ты должна быть там. Тебе мы верим.

Помню, позвонил наш депутат Александр Евгеньевич Горюшкин – и тоже говорит: «Света, ты должна быть с нами». Должна – вот с этим словом, я похоже, и иду по жизни. Как­то само собой выходит – кто, если не я?».

Стоит ли говорить, что на выборах 2019 года избиратели проголосовали за своего поистине народного депутата – Светлану Владимировну Дундукову – одноклассницу, добрую соседку, верную подругу, преданную дочь, любящую жену и мать, отличного специалиста и честного человека.

«В совете депутатов я формально числюсь в комиссии по благоустройству, но жители обращаются ко мне по всем, абсолютно всем вопросам, – говорит Светлана Владимировна. – Телефон мой доступен круглые сутки, а ведь и от основной работы медсестрой меня никто не освобождал. После суточной смены в клинике спешу посетить разнообразные инстанции – и по депутатским делам, и по работе. Фактически, по два дня не бываю дома».

Главным достижением на посту депутата местного совета Светлана Владимировна считает решение проблемы с теми самыми ветхими домами военного ведомства, которой она начала заниматься еще до избрания.

«Первым делом, уже в статусе депутата, я поехала в Фонд капитального ремонта – вопрос не терпел отлагательства. В общем и целом было проведено шесть экспертиз, в результате дома признаны непригодными для проживания и подлежащими расселению. Сейчас жильцы пишут заявления, мы помогаем оформлять их в администрации.

«В общем деле – часть моего труда»

Разумеется, это общая победа, – уверена Светлана Владимировна. – В решении вопроса с расселением «военных» домов были задействованы и районная администрация – за что ей огромное спасибо, и наши местные чиновники, и коллеги по депутатскому корпусу. И мне очень радостно сознавать, что в этом большом и важном деле есть часть и моего труда. И вообще, хочу особо отметить, что у нас – в совете депутатов и администрации – сложилась атмосфера взаимопонимания. Полагаю, что все мы – единомышленники, работающие на благо наших жителей, наших избирателей».

Кроме благоустройства, в сферу заботы депутата Дундуковой входит, говоря протокольным языком, работа с молодежью и воспитание подрастающего поколения.

«Я очень трепетно, с любовью отношусь к подросткам, и мне тревожно за наших ребят, – делится Светлана Владимировна. – Нельзя, чтобы молодые люди были предоставлены сами себе, болтались без дела. Когда мой сын был подростком – очень волновалась за него, старалась придумать какие­то полезные занятия, приобщить к спорту. Слава Богу, он вырос хорошим, порядочным, трудолюбивым человеком, окончил колледж, сейчас работает в строительстве. А сколько ребят пошли по плохой дорожке, связались с наркотиками, криминалом?

Поэтому я изо всех сил стараюсь, чтобы в нашей деревне было как можно больше доступных спортивных объектов. У нас уже построен отличный школьный стадион, прекрасная хоккейная площадка. Теперь я вышла с предложением построить муниципальную многофункциональную спортплощадку, чтобы там могли заниматься не только школьники, но и все желающие. Радует, что коллеги поддержали меня в этом вопросе.

Ещё одно дело, связанное с подрастающим поколением, – создание Молодежного центра. Говорю о его необходимости везде и всюду, и вроде как нам пообещали в обозримом будущем построить под эти цели отдельное здание».

А ещё у Светланы Владимировны есть мечта – чтобы в Гарболово была своя поликлиника.

«Сейчас наша амбулатория размещена в подвальном помещении, и это, мягко говоря, не то, что нужно жителям. Надеюсь, что нас услышат, и в перспективе в поселке появится своя, современная медицина».

Вот такой разговор вышел у нас со Светланой Владимировной Дундуковой, депутатом совета депутатов Куйвозовского сельского поселения, настоящей народной избранницей, всей душой болеющей за благополучие своих односельчан, процветание родной земли.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Антона ЛЯПИНА