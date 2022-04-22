Ключ с живой водой. Слово пастыря

Близится великий праздник для православных людей – Пасха Христова. Перед Пасхой есть особый период, когда верующие вспоминают последние дни земной жизни Христа, а также его смерть на кресте и погребение. Он носит название – Страстная седмица. Страстная неделя, или седмица, — это период, которым заканчивается многодневный пост, предшествующий Пасхе.

Накануне этих великих событий для всех православных христиан наш корреспондент встретился с епископом Выборгским и Приозерским, священноархимандритом Коневского Рождество­Богородичного мужского монастыря, членом комиссии по церковному просвещению и диаконии Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви Игнатием (Пуниным).

– Владыка, что православным христианам и мирянам нужно знать о Великом посте?

– Духовный корабль, на который мы взошли, находится в плавании по водам Великого поста. Это только начало пути, он прекрасен, но сопряжён и со многими трудностями для постящихся. Как ни в какое иное время, мы сосредотачиваем свои мысли и чувства, учимся молиться дома и в храме. Замечательно, когда в тиши своей комнаты или кельи ты возжигаешь лампаду и перед иконой молишься Богу, стараешься пересмотреть свою жизнь. Но в храме мы собираемся вместе, и молитва приобретает совсем иной смысл и силу.

Трудно погрузиться в молитву надолго: по слову святых отцов, требуется нисхождение ума в сердце, а как трудно это сделать современному человеку! Сердце желает беседы с Богом, а ум уже вовне – мыслью облетел работу, дом, семью и знакомых, а то и мысленно всуе поссорился с ними.

Человек в храме, а думы его далеко, да ещё и недобрые думы… Но в соборной молитве мы ощущаем особую Божью благодать. Ведь если твой ум «ушёл на сторону далече», то рядом твою молитву поддержит брат во Христе, потом, вероятно, и его ум станет рассеянным, но здесь сможешь поддержать его ты, потом другие – словно хор, который целиком не умолкает, хотя каждому нужно возобновить дыхание. Мы не сможем исправить всю нашу жизнь за Великий пост. И правда, нельзя хвататься за всё, за каждую слабость.

Но нужно поставить себе главную цель – и ровно, со старанием, с упованием на Господа идти по намеченному духовному пути.

А Всемилостивый Господь поможет нам через простое идти к сложному, поможет обрести слова молитвы в сердце, обрести тишину и покой ума и всегда следовать за Богом, стараясь исполнить Его Святую волю. Двери храма открыты для всех. Цель Великого поста – вернуть нашу жизнь на путь, ведущий в Царство Небесное.

– Известно, что сейчас Русская православная церковь молится за наших воинов, участвующих в Специальной военной операции…

– Мы знаем, что большинство наших людей поддерживает наше воинство, и наша Выборгская епархия, конечно же, с народом. Тема эта весьма неоднозначная, тема очень тяжёлая. И здесь это связано с жизнями человеческими, а тем более что на Украине тоже практически наш народ, славянский народ.

Сейчас во всех наших храмах читается молитва о примирении, о том, чтобы Господь вразумил всех, просветил всех светом разума.

В истории Отечества нашего, в мировой истории, были и войны, и испытания, ниспосланные Богом людям… Но самое главное – всякое испытание, всё, через что людям приходится проходить, – не что иное, как вопрос Бога к нам… А вы только задумайтесь, сколько терпит Сам Господь от человека. Он терпит его пороки, страсти, всё дурное, что заполоняет человеческую жизнь… А теперь давайте задумаемся над тем: много ли людей идут в храмы Божьи, чтобы встретиться с Ним?

Вот к примеру – во Всеволожске множество жилых домов, в которых живут десятки тысяч людей! А все ли их жители приходят к Богу, несмотря на то, что в городе не один храм? Но как же те люди, которые не хотят идти в эти храмы, сидят дома и занимаются в воскресенье своими, как им кажется, важными делами, ведут политические дискуссии за столом, выплёскивая своё раздражение на всех и вся – хотят обрести в душах покой и мир?! Совсем иное у них настроение было бы после того, как в воскресный день они вместе со своими родными и близкими пошли бы в храм Божий! А потом бы пришли и сели за праздничный воскресный стол и порадовались друг другу. И тогда злоба, наваждения бесовские и ярость века сего исчезли бы, как дым.

Размышляя о событиях, которые происходят сейчас вокруг нас и с нами, мы в первую очередь должны задать себе вопрос: отчего это всё происходит? И ответ придёт сам собой – это потому, что такими являемся мы сами! И каждого из нас это касается! Каждый должен ответить сам себе: хочу ли я быть с Богом или хочу уйти от него?! Единственное, чем мы можем отдалить Апокалипсис, – это нашей общей христианской жизнью, своей любовью, своим участием в судьбе ближних, причём – не только тех ближних, кто проживает с нами на одной жилплощади, а тех, кто рядом с нами в нашей повседневной жизни в обществе.

Всё, что происходит в мире дурного в XXI веке, происходит от нелюбви к ближнему своему. Будем молиться, чтобы тех, кто не желает добра России, России как государству православному – вразумил Господь. Святая Русь – удел Божией Матери. Она присутствует и ожидает какого­то нашего покаяния, ожидает, чтобы мы навели порядок в Её владениях.

– За последнее время во Всеволожском районе открылись несколько новых храмов. Будут ли возводиться новые?

– Храмы не возникают просто так. Они возникают там, где в них нуждаются люди. Если бы было иначе, мы бы ни одного не построили. Ещё есть воля Божья.

Если появляется храм, то на то Его воля. Но главное – этого хотят люди, возможно, сначала это проявляется не явно…

Как вы понимаете, строительство храма всегда идёт непросто (сначала нужно получить землю под строительство, потом выкопать котлован, залить фундамент, возвести стены и т.д.), а люди всё время ходят, смотрят на стройку, на грязь, на разбитые дороги, на строительные леса и, бывает, с раздражением спрашивают: когда же появится обещанный вами чудесный храм? А если спросить у них: а вы что сделали для того, чтобы он побыстрее был построен? Многих этот вопрос ставит в тупик. И тут дело даже в не в материальной помощи для строительства храма, а в любой посильной любому гражданину помощи, даже в самом намерении, поскольку Господь и намерение целует.

Так и в жизни – вряд ли верно ждать, пока кто­то для тебя что­то сделает: президент, патриарх, правительство, губернатор… Нужно встать самому и сделать всё, что в твоих силах. Это особенно важно в наше мятущееся время.

Но… В каждом населённом пункте района должен быть храм как центр, как ключ с живой водой. Тогда всё изменится к лучшему!

– Близится Пасха Христова… В чём её великий смысл?

– Бог пришёл на землю для того, чтобы человек возвысился до Бога, чтобы, как говорят святые отцы, – человек обожился. Бог сам нисходит на землю, Он сам добровольно принимает на себя страшную эту страницу жизни – восходит на Голгофу. Для чего? Для того, чтобы человек жил с Богом вечно. И вот эти врата, врата Вечности – они через Пасху Христову нам открываются. Они открылись тогда, в давний исторический момент, когда всё зло было сосредоточено вокруг личности Христа, ополчилось на Него, когда это зло унизило, подняло Его на Крест лишь только за то, что Он нёс Слово, живое Слово о Боге. А Он людям помогал – и в благодарность за это они воздали Ему мукой и смертью. Господь и сейчас несёт Слово Божие – не случайно святые отцы говорят, что сейчас Христа за это распинают снова и снова, после того, как совершилось то великое, когда безгрешный Господь, восприняв человеческую плоть, взял на себя людские грехи.

И вот потому Пасха, которую мы ежегодно празднуем, она – Праздник праздников! Мы слышим слово о Воскресении, о том, что Христос – жив и Он – рядом с тобой, Он в твоей жизни, даже если сердце своё ты для него не открываешь.

Пасха – это жизнеутверждение, это – весна, которую не каждый может воспринять, а многие до неё и не доживают и уже встречаются с Богом там и ответствуют перед Ним. А здесь, на земле, храмы Божии – это образ Царства Небесного. Храмы – это окошко в жизнь вечную. И не случайно каждую Литургию мы открываем словами: Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа. Мы прославляем это царство здесь, на земле. И если человек не способен переступить порог храма и не хочет здесь посмотреть в это окошко, то его жаль. Для того чтобы в Царстве Небесном у нас была жизнь с Богом, нужно усердно потрудиться и здесь, на земле.

Мы знаем, что наша земная жизнь, в отличие от жизни вечной с Христом, ограничена определённым отрезком времени, которое очень быстро кончается… И потому встреча человека, живущего сегодня, с Воскресшим Христом в Пасхальную ночь – это великая возможность стать соучастником вечной радости. Это можно понять лишь тогда, когда ты будешь на Пасхальной службе в окружении своих братьев и сестёр по вере Христовой.

И потому на нашей земле издревле на Пасху устраиваются Крестные ходы, когда несут иконы, хоругви, когда прославляют Имя Христа Воскресшего…

Я очень надеюсь, что во Всеволожске, городе ещё сравнительно молодом, по уже устоявшейся традиции проведения Крестного хода на Пасху, мы все вместе в этом году пройдём от храма Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жизни до Свято­Троицкого храма, прославляя Христа Воскресшего, и тем самым будем свидетельствовать об этом всем­всем­всем жителям города. Мы призовём Божье благословление на всех!

Мы призываем граждан Всеволожска в эту Пасхальную ночь на общую трапезу Господню, которую Он даёт постившимся и не постившимся, подготовившимся и не подготовившимся… Никто из пришедших в храм Божий не будет обойдён Его милостью.

Многие ошибочно считают, что можно просто прийти утром освятить куличи и яички, потому что так вроде бы положено… Богу это не нужно. Богу нужно, чтобы ты был с Ним всегда.

– Остаётся нам лишь услышать Ваше архипастырское пасхальное обращение к прихожанам Всеволожского благочиния…

– Желаю всем вам, братья и сестры, мудрости, умения отличать зёрна от плевел, сорняк от доброго растения, распознавать «духов злобы поднебесной», которыми буквально кишат Интернет и телевидение… В этом вам сможет помочь только искренняя вера в Бога. И крепите семью! Помните всегда, что нас призвал Господь, поскольку мы являемся Его образом и подобием. Мы должны нести добро и свет Христовой Истины! Мы должны быть достойными участниками Его Божественной Пасхальной трапезы.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Антона Ляпина