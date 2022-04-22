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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские спортсмены достойно выступили на престижных соревнованиях

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В Санкт-Петербургском спортивном комплексе​ «Новая Арена» 17 апреля состоялись чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по восточному боевому единоборству и спортивный турнир для детей в возрасте с 4 до 10 лет. 

В данном событии приняли участие наши всеволожские спортсмены, а также сборные команды Северо-Западного федерального округа и приглашенные команды из Москвы,  Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Рязанской, Саратовской, Тверской, Псковской, Новгородской, Архангельской, Вологодской, Мурманской, Ивановской, Калининградской областей и Республики Карелия.
Организаторами соревнования выступили президенты Санкт-Петербургской Федерации восточных боевых единоборств и восточных боевых единоборств сётокан заслуженный мастер спорта России Сергей Дмитриев и Олег Данилов, главный судья чемпионата, а также руководители восточных боевых единоборств кобудо Ленинградской области Андрей Кулаковский, Вячеслав Юрочкин, Сергей Хорошков, являющиеся также организаторами и руководителями Всеволожского клуба боевых  искусств «Сатори».
На торжественном открытии был зачитан поздравительный адрес от председателя комитета спорта Ленинградской области Дмитрия Петровича Иванова.
Почетные гости приняли участие в награждении призёров, а также во вручении двух удостоверений и знаков мастера спорта России по восточным боевым единоборствам.

Спортсмены из Всеволожска, как всегда, показали достойные результаты. Наша команда из клуба боевых искусств «Сатори» в количестве 92 человек, многие из которых участвовали в нескольких стартах, вошла в состав сборной Ленинградской области по кобудо. Особо отметим наших замечательных Александру и Ольгу Скороходовых, занявших призовые места сразу в четырех видах соревнований: ниппон, бой на нунчаку, борьба в ограниченном пространстве и тайхо-дзц34ю.

Организаторы и спортсмены выразили благодарность отделу физической культуры и спорта администрации Всеволожского района за помощь и поддержку в проведении столь значимых соревнований.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото клуб боевых искусств «Сатори»

 

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