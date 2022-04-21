Юные школьники Всеволожского района покорили жюри

Два творческих коллектива из Всеволожского района стали лауреатами Пятого регионального конкурса-фестиваля «Всегда быть в детстве».

Фестивальная площадка, объединяющая любительские театры кукол, развернулась в Шлиссельбурге. Свои яркие спектакли на сцене культурно-спортивного комплекса «Невский» представили творческие коллективы из Волосовского, Всеволожского, Гатчинского, Кировского, Кингисеппского, Приозерского, Подпорожского районов и Сосновоборского городского округа.

Юные кукольники нашего района привезли на конкурс блестящие постановки, получившие высокую оценку жюри. Так, обладателями Гран-при Пятого регионального фестиваля-конкурса «Всегда быть в детстве» стали ребята из театральной студии «Муравейник» Кузьмоловского Дома культуры. Спектакль «Колючие пушинки, пушистые колючки» по мотивам пьесы Татьяны Хохлаткиной покорил сердца и зрителей, и судей.

Также отличились юные артисты студии «Люди и куклы» из Всеволожского Дворца детского и (юношеского) творчества, представившие на суд жюри постановку «Дидона и Эней». Им вручен Диплом лауреата III степени «За лучшее музыкальное оформление».

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото «Кузьмоловской дом культуры»