Эксперты Градостроительного совета отправили новосаратовский проект на доработку

В Доме правительства Ленинградской области 21 апреля состоялось заседание градостроительного совета региона.

Участники обсуждали эскиз планировочных решений для двух земельных участков в Новосаратовке и проект планировки и межевания территории для двух участков в Новом Девяткино. Проект для Новосаратовки уже не в первый раз был отправлен на доработку. Такой строгий подход экспертов вполне объясним: важно с первых этапов продумать для жителей новостроек комфортность, транспортную доступность и наличие социальных объектов.