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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Эксперты Градостроительного совета отправили новосаратовский проект на доработку

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В Доме правительства Ленинградской области 21 апреля состоялось заседание градостроительного совета региона.

Участники обсуждали эскиз планировочных решений для двух земельных участков в Новосаратовке и проект планировки и межевания территории для двух участков в Новом Девяткино. Проект для Новосаратовки уже не в первый раз был отправлен на доработку. Такой строгий подход экспертов вполне объясним:  важно с первых этапов продумать для жителей новостроек комфортность, транспортную доступность и наличие социальных объектов.

 

 

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