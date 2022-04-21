«Русские узоры» принесли победы всеволожским педагогам

Подведены итоги V Муниципального конкурса «Русские узоры» для педагогов и обучающихся учреждений дошкольного образования.

Конкурс проводился в дистанционном формате по трём номинациям: «Песня» (ансамбль, хоровое исполнение); «Танец»; «Детский музыкальный оркестр».

В номинации «Танец» первое место у Дульской Ирины Михайловны, музыкального руководителя Кудровского ДСКВ №1. Дипломом II степени награждена Костромина Вероника Геннадьевна, музыкальный руководитель ДСКВ № 59 из Нового Девяткино. Диплом III степени вручен Аврамовой Светлане Петровне, музыкальному руководителю Сертоловского ЦО №2.

В номинации «Детский музыкальный оркестр» победа у Шамиловой Надежды Сергеевны, музыкального руководителя ДСКВ «Южный» г. Всеволожска. Диплом II степени – у Поздняковой Елены Юрьевны, музыкального руководителя ДСКВ № 62 из д. Старая. Диплом III степени вручили Литвиненко Ирине Дмитриевне, музыкальному руководителю Сертоловского ДСКВ № 2.

Фото «Сертоловский центр образования № 2»