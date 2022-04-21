«Пища жизни» пришла в Янино

В поселке Янино-1 распахнула двери бесплатная кухня. Людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также всех желающих, раз в неделю накормят вкусным и питательным обедом.

В меню – гороховый суп, рисовая каша с тыквой, овощное рагу и компот. Ориентация на постную, нежирную и полезную еду. Справки о доходах не требуется! Условие одно – миски и ложки у обедающих должны быть свои.

Бесплатное питание в Янино организовано в рамках деятельности фонда «Пища жизни» — некоммерческой организации, получившей в этом году Президентский грант. Инициатива директора фонда Олега Тихомирова нашла поддержку в администрации Заневского поселения, совместно было выбрано место — территория возле храма священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского на улице Новой, время – 13.00, и определен день проведения акции – четверг. На прошлой неделе, когда бесплатная кухня заработала впервые, ее посетителями стали двенадцать человек. По словам организаторов, акция будет действовать всё лето.

Фото из группы в «ВКонтакте» «Заневский вестник»

Светлана ЗАВАДСКАЯ