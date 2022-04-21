На пресс-клубе губернатора журналистам рассказали, как заменить дефицитный импорт на российские аналоги

Сегодня, 21 апреля, в пресс-центре ТАСС состоялся пресс-клуб губернатора Александра Дрозденко на тему «Импортозамещение: через трудности к возможностям». Разговор шел не только о крупных предприятиях региона, но и о развитии малого и среднего предпринимательства, фермерских хозяйств.

– Времена непростые, – отметил Александр Дрозденко. – Под воздействием санкций часть иностранных компаний приостановила свою деятельность. Некоторых заставляют свернуть выгодный бизнес и уйти. Надо понять, они находятся под огромным давлением. Другое дело, что предприятия работали на экспорт. Благодаря дешевой рабочей силе, доступной стоимости на энергоресурсы они выпускали конкурентоспособную на внешних рынках продукцию. В Ленинградской области с иностранными инвесторами сложились хорошие отношения. Видимо поэтому зарубежные бизнесмены не спешат разрывать отношений с нами. В разговорах один на один они говорят, что не хотят уходить. Сейчас есть несколько вариантов, чтобы компании сохранили свои предприятия, сотрудников. Пока никто из инвесторов не уволил своих работников. Официальных извещений на сей счет нет.

Как отметил Александр Юрьевич, если зарубежные предприниматели решат свернуть бизнес и станут паковать чемоданы, то вернуться обратно они вряд ли смогут.

– Сейчас для отечественных предприятий время возможностей, 0 подчеркнул Александр Юрьевич. – Местный бизнес готов занять освобождаемую нишу. Понятно, что производить все подряд мы не сможем. Например, одно из ведущих предприятий Ленинградской области производило продукцию исключительно из российского сырья и только одну деталь завозило извне. Естественно, наладить процесс замещения одного продукта мы не сможем. Но вполне успешно готовы работать в таких сферах, как строительство или АПК.

По словам губернатора, настоящий беспредел творится с логистикой. Иностранные и российские предприниматели устали жаловаться на ситуацию.

– Мир многополярен, – отмечает Александр Дрозденко. – Можно предположить, что наши геополитические противники просто испугались растущего экономического влияния. Так что ситуация банальна и порой доходит до абсурда. Нам просто объявили экономическую войну. Даже если все стабилизируется, санкции быстро не уберут. Идет борьба за передел мирового рынка. Но закон бумеранга никто не отменял. Уже сейчас Европа и США столкнулись с беспрецедентной инфляцией.

…Тем временем цифры в Ленинградской области идут против тренда. Показатели растут. Объемы отгруженных товаров не сократились, а наоборот, увеличиваются.

— Наша главная задача – сохранить обороты, – отметил губернатор. – Поэтому реализовываем комплекс мер поддержки бизнеса. Предприниматели могут рассчитывать на субсидии, льготные займы, компенсацию процентных ставок.

Ирэн Овсепян