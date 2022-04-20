Шаги к здоровью и бодрости

Около 200 человек прошли 17 апреля дружным шагом шесть километров пути во Всеволожске по велодорожке – от улицы Героев до Приютинской и обратно в рамках муниципального этапа физкультурного мероприятия «10 000 шагов к жизни». Организовали акцию отдел физической культуры и спорта администрации Всеволожского района совместно с сотрудниками МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта».

Колонна участников – ровно в 12.00 на «точке» сбора. Перед началом все сделали разминку. Затем бодрым шагом прошли дистанцию и вернулись к исходной точке. За движением наблюдали представители организации по общественной безопасности и правопорядку вместе с волонтерами Молодёжно-подросткового клуба «Альфа».

Позитивный настрой и энтузиазм участников сразу превратили спортивную акцию в праздник – расстояние было пройдено быстро с улыбками на лицах и задорным огоньком в глазах. Можно было идти как в фоновом режиме, так и с палками, поскольку в процессе предполагалась скандинавская ходьба. Именно она разгружает опорно-двигательный аппарат, помогает держать в тонусе сосуды и давление в норме. Все участники получили сертификаты.

– Мы, представители команды «Редкая миля», участвовали сегодня в акции «10 000 шагов к жизни», – написала в социальной сети «ВКонтакте» Зинаида Павлова. – Нам очень понравилась организация мероприятия. Безопасная и удобная трасса, очень дружный, отзывчивый коллектив организаторов. Спортивный праздник ходьбы получился весёлым и запоминающимся. Благодарим всех.

Ходьба идеально подойдёт для тех, кому противопоказан бег, например людям с ожирением третьей степени и выше или пациентам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Именно 10 тысяч шагов необходимо проходить человеку в день, чтобы поддерживать двигательную активность. Приурочено мероприятие ко Всемирному дню здоровья.

Ирэн Овсепян

Фото Елены Эдельштейн