Слет Ленинградского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» прошел в Центре «Молодежный» в деревне Кошкино

Главной темой для молодых добровольцев стало обсуждение ближайших планов по организации субботников на военных мемориалах 47 региона. Участники волонтерского движения планируют привести в порядок братские воинские захоронения, территории музейных комплексов «Невский пятачок» и «Прорыв блокады Ленинграда». В круге заботы волонтеров также мемориалы «Ладожский курган», и «Лужский рубеж», а также многочисленные памятные места, например, подходы к ДЗОТам.

Кроме того, молодежь намерена высадить в своих поселениях деревья – как память о тех, кто не вернулся с полей сражений Великой Отечественной, кто самоотверженно трудился в тылу, кто погиб от голода и бомбежек. Все мероприятия будут приурочены к празднованию Дня победы.

К слову, в этот великий день ребята из объединения «Волонтеры Победы» помогают ветеранам в посещении праздничных торжеств, на улицах и площадях больших городов и маленьких поселков раздают людям яркий символ праздника – Георгиевские ленты. Они же являются непременными участниками шествия «Бессмертный полк».

Приветствуя участников слета, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко отметил, что ребята в куртках с символикой «Волонтеры Победы» делают очень нужные людям дела, всегда находятся там, где их помощь нужнее всего. Также глава региона поблагодарил волонтеров за действенную помощь во время пандемии и пригласил присоединиться к движению «Команда47».

«У нас сегодня непростое время. И «Волонтеры Победы» снова на общественной передовой. Они собирают помощь для жителей Донбасса, поддерживают наших ребят — наши Вооруженные силы. Впереди очень важный для страны день — 9 мая. Не сомневаюсь, что «Волонтеры Победы» помогут нам окружить заботой и вниманием наших ветеранов и достойно подготовиться ко Дню Победы!».

Подготовила Светлана Завадская