Платформа «Сделано у нас» заработала в России

Для местных производителей покупатели могут оказаться совсем рядом: достаточно открыть соответствующую страницу в Глобальной паутине – и виртуальные клиенты уже на линии. Все это благодаря новой платформе для поддержки отечественных брендов «Сделано в России». Такой способ поможет бизнесу в поиске партнеров и продвижении своей продукции.

Представители деловых кругов смогут бесплатно публиковать и распространять информацию о себе на специальной платформе «Сделано в России». Это позволит расширить объемы и географию продаж. Ведь не зря же виртуальный канал предлагает полную информацию, соединяет экспонента и посетителя вне ограниченного пространства. Хочешь степлеры? Есть. Желаете ручки? Не вопрос! Мечтаете о серых скоросшивателях? Легко. Зарегистрировался на сайте, набросал в корзину, сделал заказ, указал время доставки — и все, пригнали.

– Интернет–торговля работает без перерыва на обед и без выходных, – рассказывает знакомый предприниматель. — Целых 24 часа в сутки. “Зайдя” в виртуальный офис, клиент ознакомится с предлагаемыми услугами и товарами, прочитает о фирме, ее истории и коллективе, получит прайс–лист. И все это не отходя от компьютера. В дождь и слякоть, в рабочее время покупатель сможет “пролистать” каталог товаров и оформить заказ. В этой форме он выберет способ оплаты и способ доставки (c курьером, по почте, экспресс–почтой и т.п.). Заказ клиента поступит в систему оnline. Товар будет реально зарезервирован на складе (на какое–то время), пока за него не заплатят.

– Уже сегодня платформа состоит из новостных лент, каталога компаний и экспертов, – отмечают в пресс-службе областного правительства. Аудитория проекта — читатели из 114 стран, участники — уже более 1 500 отечественных предприятий. Ленинградский бизнес также ждут для участия в проекте.

Конечно, некоторые предприниматели-динозавры считают, что электронная торговля – не самое выгодное занятие. Не все товары можно реализовать через Интернет. Однако из года в год круг продавцов расширяется.

Кстати, пару десятилетий назад поползли слухи о том, что королевская семья в Англии решила запатентовать употребление в электронной коммерции… английского языка. Впрочем, филологи, не дожидаясь вердикта юристов, поспешили заметить, что язык, которым пользуются виртуальные “братки”, лишь в отдельных чертах напоминает “классический английский”, которым пользовался Шекспир.

Ирэн Овсепян