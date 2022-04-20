На Румболовском мемориале прошёл митинг «Мы родом не из детства, из войны…»

11 апреля, отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Великая Отечественная война, казалось, отошла в прошлое, стала страницей истории, но и сейчас её метастазы врываются в нашу жизнь, кровоточат событиями на Украине, отзываются в сердцах людей.

Об этом и многом другом говорили 20 апреля у мемориала «Памяти погибших и замученных в фашистских концлагерях» на Румболовской горе во Всеволожске, где состоялась традиционная патриотическая акция, посвященная Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей «Мы родом не из детства, из войны…»

Прозвучал гимн Российской Федерации, и проникновенные слова, обращаясь к собравшимся на площади, сказали заместитель главы администрации Всеволожского района по социальному развитию Светлана Хотько и председатель Ленинградской областной и Всеволожской районной общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, проживающих во Всеволожском районе Ленинградской области, Регина Авилова.

Прозвучала музыкальная композиция «Письма памяти» в исполнении вокально-хорового ансамбля «VOICE» и актёрской студии «Анима», после чего настоятель храма Святой великомученицы Варвары в п. Рахья иерей Олег Патрикеев отслужил панихиду по невинно убиенным.

Под торжественно-траурные звуки «Бухенвальдского набата» в исполнении Муслима Магомаева в небо взлетели белые голуби, символизирующие души погибших в фашистских застенках, и к мемориалу были возложены венки и живые цветы от поселений, общественных, молодёжных и патриотических организаций района, а также от представителей депутатского корпуса Всеволожска.

Будем помнить!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона Ляпина