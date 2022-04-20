И прилетели птицы Благовещенья

В преддверии одного из самых чтимых в православии праздников – Светлой Пасхи – Всеволожск стал центром интереснейшего мероприятия. Творческая мастерская «Птицы Благовещенья» – яркое событие в череде мероприятий Дома народного творчества Ленинградской области. Тем более что этот год, как известно, проходит под знаком повышенного внимания к народному творчеству и культурному наследию народов России. Учредителями и организаторами фестиваля-конкурса «Птицы Благовещенья» стали Комитет по культуре и туризму Ленинградской области и ГБУК ЛО «Дом народного творчества». И, без всякого сомнения, – в числе тех, кто «вдохнул душу» в это мероприятие, сумел зажечь и участников, и организаторов, – Н.Г. Сизова, заведующая отделом традиционной культуры Дома народного творчества. Мы помним и знаем её как создателя фольклорного ансамбля «Колечко» Всеволожской ДШИ им. М.И. Глинки, вдохновителя самобытного фестиваля «Сияние Рождества», который уже давно перерос рамки Всеволожского района и стал межрегиональным.

А на фестиваль «Птицы Благовещенья» «слетелись» любители и энтузиасты фольклора и народного творчества, мастера и подмастерья, дети и взрослые не только из Ленинградской области, но и из Пскова, Москвы и Санкт­Петербурга.

И, открывая фестиваль, начальник отдела культуры администрации Всеволожского района Дарья Воробьева призналась, что давно не видела в одном зале столько счастливых лиц, горящих глаз, такого единения и взаимного интереса детей и взрослых к общему делу. А общее дело – возрождение и возвращение к национальным корням, к тому разумному, доброму и вечному, чем жив был человек на нашей земле. К тому, чему он радовался, чем гордился или, наоборот, – о чём печалился. И всё это выражалось в песне или в сказке, детской игрушке­свистульке или в рушнике, который долгими зимними вечерами вышивала невеста для будущего жениха…

«Откройте души для надежды»

Праздник начинается прямо с порога, с празднично украшенного вестибюля КДЦ «Южный», который стал на целый день местом притяжения для нескольких сотен участников фестивального торжества. Вот девочка повторяет слова песни или просто учит стихи: «В день апрельский мы с весною Благовест встречали и на волю всей семьею Божьих птичек выпускали»… Рядом тоже репетируют: «Откройте души для надежды, – Благая весть! Господь идёт!»

Говорим с Софьей Владыкиной о смысле и значении этого праздника, который приходится на Великий пост и считается самым большим праздником после Пасхи и Рождества. С него, собственно, в старину и начинался год. По благочестивому верованию русского народа в этот день, как и на Пасху, «солнце играет» и грешников в аду не мучают.

С незапамятных времен ведется на Руси добрый обычай: выпускать именно на Благовещенье птиц из клеток на вольную волю.

Это символический обычай – знак того, что по воле Бога и Божией Матери нам дана свобода от греха. Он соблюдался повсеместно: и по сёлам, и в городах. В Благовещенье, а кто не помнит, именно в этот день архангел Гавриил принес Деве Марии Благую весть, что избрана Она в земной жизни стать Матерью Божией, – так вот, в этот день, выпуская птичек из клеток, пели детки песни­«веснянки». Кликали, закликали весну, исполняли «ледоходные песни» и водили первые хороводы по молодой траве.

Моя собеседница, несомненно, большой знаток народной жизни, одна из организаторов фестиваля, художественный руководитель выставки и ярмарки декоративно­прикладного искусства в рамках творческой мастерской «Птицы Благовещенья». Член Союза художников Санкт­Петербурга, искусствовед и руководитель мастерской­студии народного костюма и головных уборов «Славутница». И, как ни странно, мы с Софьей Васильевной знакомы заочно. Школьница одной из всеволожских школ прислала на конкурс юных журналистов рассказ о незабываемой встрече с искусствоведом Софьей Владыкиной, которая провела в их классе «зримый урок» о народном костюме, традициях, правилах и обычаях. И девочка даже померила старинный наряд русской девушки, о чем помнит до сих пор.

– Да, у нас есть специальная программа для школьников, – рассказывает Софья Владыкина, – называется «Преображение», или «Сундучок Славутницы», и мы рассказываем, как и сколько нужно было потрудиться, напрясть, вышить и приготовить, чтобы стать завидной невестой. И как много умели наши предки, как они ценили красоту окружающего мира и как его преображали своим творчеством!

Уже не один десяток лет открывает «Славутница» свой заветный сундучок и щедро одаривает всех желающих прикоснуться к этому злату и серебру мира народного творчества, никого не оставляя равнодушным. И, как справедливо заметила моя собеседница, – в этом и зашифрован особый код русской души.

– Мои дети, а их у нас с мужем четверо, – рассказывала Софья Васильевна, – песни, которые мы с ними с детства разучиваем, даже не идентифицируют как народные, потому что всё начинается от родного порога, от печки. И вот эта душевность и тепло, которые есть во всех фольклорных коллективах, редкостное единение и слияние не только голосов, но и душ, день ото дня крепят мою уверенность в том, что это и есть правда нашей русской жизни. В детях, знающих слова песен, которые пели бабушки, – наша надежда.

Здесь вам и «Талан», и «Печки-лавочки»

…Вот ещё вам картинка: сидит мальчишечка на ступеньке лестницы, ждёт своего выступления на сцене. Чубчик, русская косоворотка. Ладненький такой! Сидит, трещит на трещотке. Потом песенку сыграет на глиняной свистульке. Сыграл и радуется. Мол, хорошо получилось, как у настоящей птички.

– Ты откуда, мальчишечка? – спрашиваю, желая познакомиться.

– Как откуда? – удивляется он. – Из России я. А вообще­то мы с Севера приехали во Всеволожск. Теперь здесь живем.

И все­таки мы знакомимся поближе. Зовут мальчишечку Иванушка. Так он и сказал. И само собой, сестру его зовут Аленушка. Емельяновы они. Ходят петь и танцевать в замечательный фольклорный коллектив «Колечко».

– Из­за пандемии встречи с этим, так полюбившимся всем праздником не было два года. Но нынче прилетели «Птицы Благовещенья» на радость всем нам, – говорит Екатерина Галкина, взявшая под свое «крыло» в прошлом году этот замечательный коллектив. – Посмотрите, какие замечательные наряды у девушек. Мы в этом году их пошили.

Наряды настоящие, песни красивые, потому что мы поём настоящий русский фольклор.

И спасибо большое нашим предшественницам и предшественникам, которые по деревням, по проселочкам и перелескам деревенским собирали это богатство, ездили в экспедиции, слушали и записывали носителей, и хранили и берегли. А потом подарили всё это нам.

Да, слава Всеволожского «Колечка» докатилась и до Москвы. Будем надеяться, что получит этот коллектив звание Народного и Образцового. «Впрочем, честно говоря, дело­то не в званиях, – сказали мне представители очень самобытного коллектива из Москвы, который называется «Печки­лавочки», – дело в сбережении и продолжении традиций, чем мы все и занимаемся».

И уже второй десяток лет занимается именно этим ещё одна наша землячка. Светлана Гаркина – руководитель детского фольклорного ансамбля «Талан» из поселка имени Морозова. Коллектив существует с 2010 года при детской музыкальной школе, любят его, как говорится, и стар и млад, по праву гордятся. Кстати, само слово «талан» с древнеславянского переводится как «счастье», «удача», «судьба». И всё есть у коллектива: и первое, и второе, и третье. В 2019 году ансамбль завоевал Гран­при на Всероссийском конкурсе­фестивале народных культур «Малахитовая шкатулка». Причём коллектив принимал участие сразу в двух номинациях: в номинации «Фольклорный ансамбль» «Талан» получил Диплом лауреата 1 степени, а в номинации «Народное декоративно­прикладное творчество» стал обладателем Гран­при. Вот такое счастье…

– А счастье завоевывается трудом, – говорит Светлана Владимировна, – мы все очень любим дело, которым занимаемся. У меня нынче на этот фестиваль приехала младшая группа, старших уже выпустили, улетели мои птички, для некоторых это стало профессией.

Сама Светлана с шести лет поёт и пляшет в фольклорных коллективах. А от судьбы, как известно, не уйдешь: окончила музыкальную школу, потом училище. Следующий этап – университет культуры. Своих учителей вспоминает с благодарностью и до сих пор дружит с ними. Да и мужа своего будущего – Леонида Гильманова встретила в университете. Леонид – баянист и концертмейстер коллектива. И дочь их, Лиля Гильманова, тоже поёт и пляшет в «Талане». Это что касается судьбы и удачи, да и счастья тоже.

«Наши руки не для скуки»

Помните, с чего мы начинали эти заметки? С утверждения, что редко где можно увидеть одновременно столько счастливых лиц, горящих глаз и просто добрых друзей. Большой зал КДЦ «Южный» вмещает триста человек. Но счастливых людей было гораздо больше. Дети и взрослые стояли в проходах, сидели на ступеньках, в фойе первого и второго этажах немаленького зала работали мастер­классы и радовали всех участников работы удивительных мастеров народного творчества. Прилетели чудо­птицы народного мастера Павла Мадянова, – его резьба по дереву вызывала у детишек невероятный восторг, а у взрослых – удивление, что такое чудо выходит из простой деревяшки. Его жена Инесса – тоже народный мастер. Возродила почти утраченное искусство так называемой «архангелогородской, или северной росписи». Их мастерская «Коники» тоже известна далеко за пределами Санкт­Петербурга и Ленинградской области. А мама Инессы, Армида Александровна Махно, – знаток души русской куклы. Все расскажет: и про «неразлучников», которых дарили на свадьбу, и про «Орловскую нянечку», старшую дочку в семье. Да и их семья, получается, вся целиком служит делу возрождения и сохранения народных традиций. Армида Александровна не без юмора замечает:

– Помните такую песенку? Наши руки не для скуки, для любви сердца! Так вот, это про нашу семью. И про всех­всех, кто видит душу в обыкновенном деревянном чурбачке или в невзрачной тряпочке, кто может из куска глины сотворить горшок, которым и через века любуются люди. О тех, кто вкладывает душу и сердце во всё, к чему бы прикасались его руки. И эти частицы – они обязательно остаются в природе и передаются нам.

Да, отгорели краски фестиваля, улетели Птицы Благовещенья. Розданы дипломы, грамоты и подарки. Разлетелись кто куда: в Тихвин и в Лодейное Поле, в Москву и в Псков, в Гатчину и в Санкт­Петербург. Но осталось то, о чем говорили буквально все участники: тепло и желание встречаться вновь и вновь. Будем ждать, когда к нам вновь прилетят Птицы Благовещенья.

Татьяна Трубачёва

Фото Антона Ляпина