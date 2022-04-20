Золотая медаль Виктории Царёвой

С 12 по 14 апреля в городе Наро-Фоминске Московской области проходило Первенство России по вольной борьбе среди девушек до 18 лет.

В соревнованиях принимало участие около 200 спортсменок из различных уголков России. Они выступали в десяти весовых категориях. Первое место в весовой категории «до 73 килограмм» завоевала уроженки посёлка имени Свердлова Виктория Царёва. Теперь она вошла в основной состав юниорской сборной Российской Федерации и будет защищать честь России на международных молодёжных соревнованиях.

Фото группы в «ВКонтакте» «Vsevsport — Всеволожский район спортивный»