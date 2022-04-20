Вместе полвека

21 семейную пару чествовали 14 апреля во Всеволожском районе. Из них 6 пар отмечали свою бриллиантовую свадьбу (60 вместе прожитых лет), а остальные 15 пар – золотую (50 совместно прожитых лет).

Торжественная церемония награждения под названием «Семья – ключ к счастью» проходила в Культурно-досуговом центре «Южный». В этот день фойе второго этажа было празднично оформлено воздушными шарами и символической свадебной аркой.

Церемония началась на втором этаже. От имени администрации Всеволожского района юбиляров приветствовала начальник отдела культуры Д.А. Воробьева. Затем выступила начальник управления записи актов гражданского состояния администрации Всеволожского района Ю.В. Шемякина.

Под звуки торжественной музыки каждой паре была вручена медаль, а затем сделана фотография на фоне свадебной арки совместно с представителями администрации. Согласно установившейся традиции каждая пара расписалась в почётной Книге золотых юбиляров. А ведущий для каждого нашёл отдельные тёплые слова и красивые стихи. Первая часть мероприятия закончилась бокалом шампанского, затем «молодожёны» торжественно спускались по лестнице на первый этаж, а в это время маленькие дети осыпали их лепестками роз.

На первом этаже уже были приготовлены столы с угощениями. И здесь вновь каждую пару по очереди вызывали в центр зала. Им вручали цветы и подарки. Опять звучали поэтические поздравления и – концерт. Очень хорошо выступили дети из театральной студии «Алые паруса», у КДЦ «Южный» и приглашённый из Санкт-Петербурга коллектив «Огни Невы».

Надо сказать, что юбиляры собрались из разных уголков Всеволожского района: из Токсовского, Заневского, Кузьмоловского городских поселений и города Всеволожска, из Колтушского и Морозовского поселений, из Мурино, Бугры, Мяглово.

Василий Степанович и Светлана Васильевна Николаевы проживают во Всеволожске. Они познакомились 61 год назад в Белоруссии. Василий Степанович подошёл к девушке на улице и попросил удалить соринку из глаза. Она в то время уже была медработником, и, конечно же, помогла. А через некоторое время он увидел её на танцах, узнал, пригласил на танец. И с тех пор они вместе. Теперь у них двое детей и трое внуков. Правнучка тоже есть. Всю жизнь Василий Степанович работал инженером военной авиации, а Светлана Васильевна – фельдшером.

Николай Евсеевич и Эльза Дмитриевна Ковалёвы проживают в Заневском городском поселении. Но здесь они поселились недавно – 8 лет назад. А до этого 43 года проживали на Сахалине. Их жизнь была большим совместным путешествием, потому что они посетили 30 стран и объездили всю Россию. При этом Николай Арсентьевич работал педагогом, преподавал в институте усовершенствования учителей. А Эльза Дмитриевна была врачом и занималась активной общественной деятельностью. Она издала пять сборников стихов, выпустила книгу «Мы – дети войны», и помогала людям в поисках родственников, пропавших в годы Великой Отечественной.

А вот сколько лет провели вместе Владимир Николаевич и Галина Михайловна Дроняевы – сказать трудно. Они познакомились, когда учились в восьмом классе Всеволожской школы № 1. А поженились 16 сентября 1961 года. Владимир Николаевич стал инженером военной промышленности, а Галина Михайловна более 40 лет преподавала химию и биологию в фармацевтическом колледже.

У каждого из юбиляров – своя уникальная история. О них можно было бы говорить долго. У всех теперь есть дети, внуки и правнуки. Но самое главное – они сумели сохранить отношения. Пережили вдвоём и радость, и печаль. А сейчас служат примером для молодёжи. Эти люди доказали, что жить в супружестве много лет можно и нужно. И мы за это им очень благодарны.

Автор Людмила ОДНОБОКОВА

фото Фото Антона ЛЯПИНА