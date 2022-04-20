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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Дорога к школе. Цена вопроса 50 миллионов рублей

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Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский обсудил детали проекта строительства новой дороги с руководителем муниципалитета города Мурино Алексеем Беловым. Также  главы коснулись вопросов благоустройства молодого растущего города.

В соответствии с проектом дорога на Екатерининской улице, ведущая к зданию новой школы, пройдет через пустырь между домами 5 и 7 по Петровскому бульвару. Её наличие является необходимым условием для ввода в эксплуатацию образовательного учреждения.

Как сообщает Андрей Низовский на своей странице «ВКонтакте», финансирование строительства дороги должно быть солидарным — по решению губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, 10 миллионов рублей выделит региональный бюджет, еще 30 миллионов поступят из районной казны, оставшиеся 20 миллионов рублей — собственные бюджетные средства Муринского поселения.

По словам главы районной администрации, на ближайшем заседании совета депутатов города Мурино будет поставлен вопрос о внесении поправок в бюджет муниципального образования.

«От решения городских депутатов будет зависеть, пойдут ли муринские дети в новую школу уже в этом году», — пишет в своем паблике Андрей Низовский. К слову, новая школа в Мурино рассчитана на 1175 мест.

 Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото со страницы Андрея Низовского в «ВК»

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